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Ракурс
Морские котики «захватили» поселок в Канаде / Фото: flickr.com

Морские котики «захватили» поселок в Канаде, заблокировав автомобильное движение (ФОТО, ВИДЕО)

10 янв 2019, 15:23
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Морские котики «захватили» городок Роддиктон-Байт Арм на севере острова Ньюфаундленд в Канаде. На дорогах населенного пункта застряли примерно 40 морских котиков.

Согласно законодательству Канады, местные жители не могут самостоятельно помочь млекопитающим. Обычно морские котики мигрируют из канадской Арктики и Гренландии, чтобы провести зиму у берегов острова, пишет AFP.

Около недели назад вода в районе Роддиктон-Байт Арма замерзла, что дезориентировало животных. Отмечается, что две особи случайно попали под машины ночью. Муниципальный совет просит помощи у федеральных властей Канады для того, чтобы справиться с ситуацией и помочь морским котикам вернуться в среду обитания.

«Морские котики вялые, передвигаются медленно… Людей очень огорчает наблюдать за страданиями животных», — говорит мэр города Шейла Фицджеральд.


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