Коалицию дронов для Украины дополнительно профинансируют. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/n201371-koaliciu-dronov-dlya-ukrainy-dopolnitelno-profinansiruut-chetyre-strany.html

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Країни Коаліції дронів виділять додаткове фінансування на розробку та закупівлю БпЛА для України.

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Уряд Великої Британії заявив про виділення 7,5 млн фунтів стерлінгів для ударних і розвідувальних дронів. Це додаткові кошти для Коаліції дронів, яку країна очолює разом з Латвією. Гроші на безпілотники для України виділили із щорічного фонду фінансування у розмірі 3 млрд фунтів стерлінгів. Про це повідомили на веб-сторінці британського уряду.

Також нові кошти в коаліцію дронів внесли ще три держави. Зокрема, Німеччина направила 12 млн 700 тис. євро, а Канада і Люксембург — по 3 млн 800 тис. дол.

Таким чином загальний грошовий фонд коаліції дронів складе понад 85 млн. З цієї суми британці внесли 19 млн доларів.

Нагадаємо, навесні цього року в рамках засідання контактної групи «Рамштайн» було створено нову коаліцію «засобів реактивної артилерії великої дальності» для української армії. Ініціаторами стали Франція, Німеччина та Польща. Також у березні у Польщі запрацювала коаліція бронетехніки на підтримку України.