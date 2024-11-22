Украина получила систему ПВО NASAMS, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n201465-noveyshuu-sistemu-pvo-nasams-ot-kanady-uje-poluchila-ukraina.html

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Канада передала Україні новітню систему протиповітряної оборони NASAMS, обіцяну минулого року.

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Про це в Оттаві заявив міністр оборони Канади Біл Блер, повідомляло агентство «Укрінформ».

Не можу розкрити більше деталей щодо цього через операційну безпеку, але ми нарешті мали змогу доставити її, — зазначив він.

За словами Блера, нова система ППО «змінить ситуацію, оскільки дозволить українцям захищати свої населені пункти».

Канада оголосила про намір передати Україні систему ППО NASAMS ще 10 січня 2023 року. Оригінальні домовленості передбачали, що Канада відшкодує США повну вартість нової системи NASAMS, натомість США укладуть прямий контракт на постачання цього озброєння з Україною. Це мало дозволити Канаді обійти вимогу щодо необхідності отримання дозволу США на реекспорт NASAMS до України.

Проте втілення цього проекту наштовхнулося на ряд бюрократичних перешкод, що сповільнили його втілення. Крім того, на виготовлення кожної системи NASAMS необхідно близько двох років.

Водночас Канада ще в квітні 2023 року передала Україні боєприпаси для NASAMS. Про цю поставку теж було оголошено у січні 2023 року разом з обіцянкою передати нову систему ППО.

Джерело: «Укрінформ»