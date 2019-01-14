Авария самолета в Иране: появились новые жуткие фото и информация о погибших

Авария самолета в Иране

https://racurs.ua/n116772-avariya-samoleta-v-irane-poyavilis-novye-jutkie-foto-i-informaciya-o-pogibshih.html

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Появились новые жуткие фото с места авиакатастрофы под Тегераном. Грузовой самолет Boeing 707 (Боинг 707) загорелся после того, как въехал в ограничительную стену. На его на борту находились 16 человек. Об этом сообщили иранские СМИ в Twitter.

Установлено, что самолет принадлежал армии Ирана и перевозил 30 тонн мяса. Он следовал из Бишкека в Иран.

Уже есть информация о погибших. Во время аварии погибли не менее семи человек, как сообщил в Twitter иранский телеканал PressTV.

Тела семи погибших уже нашли на месте катастрофы. Пресс-центр управления по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил, что выжил бортинженер. Также есть вероятность, что выжили пилоты. Но официально эту информацию не подтверждают.

Грузовой Boeing 707 разбился сегодня, 14 января, во время посадки в аэропорту Кередж к западу от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, лайнер выехал за пределы полосы, после чего пробил ограждение, выкатился в жилой район и загорелся.