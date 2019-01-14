Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Авария самолета в Иране

Авария самолета в Иране: появились новые жуткие фото и информация о погибших

14 янв 2019, 11:10
999

Появились новые жуткие фото с места авиакатастрофы под Тегераном. Грузовой самолет Boeing 707 (Боинг 707) загорелся после того, как въехал в ограничительную стену. На его на борту находились 16 человек. Об этом сообщили иранские СМИ в Twitter.

Авария самолета в ИранеУстановлено, что самолет принадлежал армии Ирана и перевозил 30 тонн мяса. Он следовал из Бишкека в Иран.

Авария самолета в ИранеУже есть информация о погибших. Во время аварии погибли не менее семи человек, как сообщил в Twitter иранский телеканал PressTV.

Тела семи погибших уже нашли на месте катастрофы. Пресс-центр управления по чрезвычайным ситуациям Ирана сообщил, что выжил бортинженер. Также есть вероятность, что выжили пилоты. Но официально эту информацию не подтверждают.

Авария самолета в Иране. Фото: PressTVГрузовой Boeing 707 разбился сегодня, 14 января, во время посадки в аэропорту Кередж к западу от Тегерана. Пилоты не справились с управлением, лайнер выехал за пределы полосы, после чего пробил ограждение, выкатился в жилой район и загорелся.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше