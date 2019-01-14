Синоптики предупредили о сильном ветре и метелях в Украине, в Карпатах сохранится опасность схода лавин (КАРТА)

Штормовое предупреждение объявили в Украине. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Штормовое предупреждение в Украине из-за сложных погодных условий объявили синоптики.

В понедельник, 14 января, по всей территории страны ожидается сильный ветер и метели. Об этом сообщил Гидрометцентр.

Ожидается, что сегодня днем погода существенно ухудшится. Синоптики предупреждают о порывах ветра 15−20 м/с. На высокогорье Карпатских гор прогнозируются метели до 25−30 м/с, сильных снег с дождем.

В горах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей в связи с метелями сохраняется значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

Кроме того, в горных районах на Закарпатье существует угроза оползней снега на дороги.

Напомним, погода в Украине 14 января ожидается с осадками во всех областях.

Днем 0−2° тепла, в западных областях, в восточных областях 0−2° мороза. В южных регионах ожидается до 5° тепла, а в Крыму столбики термометров покажут 6° выше нуля по Цельсию.