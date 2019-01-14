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Ракурс
Магнитные бури в январе 2019 года: названы дни колебаний. Фото: Южный Федеральный

Магнитные бури в январе: названы дни самых сильных колебаний (ИНФОГРАФИКА)

14 янв 2019, 10:46
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Магнитные бури в Украине ожидаются в январе. Синоптики определили, когда произойдет самый сильный геомагнитный удар.

Предполагается, что самые сильные колебания произойдут уже на следующей неделе — 24 и 25 января, сообщают в лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

В период магнитных бурь и колебаний врачи советуют больше ходить пешком и иметь под рукой все необходимые лекарства. На эти дни не стоит планировать дальние поездки, а также нужно избегать конфликтных ситуаций.

По словам иммунолога Бориса Скачко, невозможно подготовиться к конкретной магнитной буре, поэтому стоит всегда быть начеку, правильно питаться и пить много воды. Эти простые правила помогут не только спокойно перенести магнитные колебания, но и дольше находиться в хорошей форме.

Магнитные бури в январе 2019 года. Фото: http://tesis.lebedev.ru

Как ранее сообщал «Ракурс», в январе 2019 года произойдут солнечное и лунное затмения.

Источник: Ракурс


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