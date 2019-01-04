Солнечное затмение 6 января 2019 года: где наблюдать и как пережить

Солнечное затмение 6 января 2019 года

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Январь 2019 года ознаменуется настоящим «коридором затмений». Первое затмение — солнечное (6 января), а второе — лунное (21 января).

Солнечное затмение 6 января будет частичным. То есть Солнце лишь частично будет закрываться Луной. Оно начнется в 5.28 по киевскому времени. Астрологи утверждают, что знак зодиака, в котором будет Солнце на момент затмения — это Козерог.

Увидеть затмение смогут жители северо-восточной Азии, включая Японию и Северную и Южную Кореи, востока Китая. Также затмение можно будет наблюдать в северной части Тихого океана и крайнем юго-западе Аляски, на востоке Монголии и дальнем востоке России.

Итак, в Украине солнечное затмение никак нельзя будет увидеть, но это не означает, что оно не будет влиять на эмоциональное состояние и здоровье людей. Влияние солнечных затмений несколько схоже с магнитными бурями. Может наблюдаться головная боль, слабость, особенно у людей, склонных к метеозависимости.

В день затмения и несколько дней спустя лучше не принимать никаких важных решений, связанных как с личной жизнью, так и с финансами. Также стоит помнить, что это астрологическое явление может повлиять на эмоциональное состояние, поэтому не стоит серьезно относиться к колебаниям настроения и ссориться с близкими.