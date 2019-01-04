США выводят войска из Сирии: госсекретарь назвал причину

США выводят из Сирии войска. Фото: EPA

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Racurs.ua

США сегодня, 4 января, начали выводить из Сирии свои войска. Такое заявление сделал госсекретарь США Майкл Помпео в эфире телеканала Newsmax.

Он утверждает, что президент США Дональд Трамп остается сторонником обеспечения стабильности на всем Ближнем Востоке. 19 декабря 2018 года Трамп объявил о победе над боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ) в Сирии.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила эту информацию, она утверждает, что американские войска действительно начали выводить из Сирии. В последнее время американские военнослужащие преимущественно тренировали местных неправительственных бойцов из военных формирований, ведущих борьбу с ИГИЛ.

Напомним, что ранее в Вашингтоне заявляли о том, что Трамп планирует использовать военный контингент в Ираке для рейдов на территорию Сирии.