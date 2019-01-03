Импичмент Трампа: демократы зарегистрируют резолюцию в начале работы Конгресса нового созыва

У Трампа проблемы, фото — Reuters

https://racurs.ua/n116440-impichment-trampa-demokraty-zaregistriruut-rezoluciu-v-nachale-raboty-kongressa-novogo-sozyva.html

Racurs.ua

Член Палаты представителей США демократ Брэд Шерман рассказал о намерении выдвинуть резолюцию об импичменте нынешнего главы государства Дональда Трампа.

Шерман хочет зарегистрировать резолюцию уже в первый день работы Конгресса нового созыва, в котором демократы получили контроль над Палатой представителей, сообщает The Los Angeles Times.

«Каждый день Дональд Трамп показывает, что его уход из Белого дома стал бы благом для страны», — заявил Шерман.

Уточняется, что Трампа обвиняют в препятствовании правосудию и других правонарушениях.

Ранее лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси, которую сегодня избрали спикером нижней палаты Конгресса, заявила, что возможность импичмента президента США Дональда Трампа не исключена.

По ее словам, демократы будут ждать результатов доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу».

Напомним, что сейчас Дональд Трамп не восстанавливает финансирование правительства из-за спора с демократами о строительстве стены на границе с Мексикой.