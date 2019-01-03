В Конгрессе США избрали нового спикера Палаты представителей

В Конгрессе США избрали нового спикера Палаты представителейhttps://racurs.ua/n116438-v-kongresse-ssha-izbrali-novogo-spikera-palaty-predstaviteley.htmlRacurs.ua
Представитель Демократической партии 78-летняя Нэнси Пелоси в четверг, 3 января, избрана спикером Палаты представителей Конгресса США.
За кандидатуру Пелоси проголосовали 219 конгрессменов, а против — 192, сообщает Politico.
Она одержала победу над своим основным конкурентом — лидером республиканцев в палате Кевином Маккарти.
При этом против Нэнси Пелоси голосовали 12 конгрессменов-демократов.
Пелоси уже занимала пост спикера Палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США (в 2007—2011), а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.
Нэнси является депутатом Палаты представителей с 1993 года.
Пелоси была одной из самых жестких критиков администрации Джорджа Буша и губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.
Одно из ее самых известных высказываний: «У Америки сегодня только четыре приоритета — это наука, наука, наука и наука».
Напомним, что после промежуточных выборов в американский парламент, которые состоялись 6 ноября 2018 года, Республиканская партия США ожидаемо сохранила контроль над верхней палатой — Сенатом, но потеряла Палату представителей.