В Конгрессе США избрали нового спикера Палаты представителей

Нэнси Пелоси, фото — The Hill

https://racurs.ua/n116438-v-kongresse-ssha-izbrali-novogo-spikera-palaty-predstaviteley.html

Racurs.ua

Представитель Демократической партии 78-летняя Нэнси Пелоси в четверг, 3 января, избрана спикером Палаты представителей Конгресса США.

За кандидатуру Пелоси проголосовали 219 конгрессменов, а против — 192, сообщает Politico.

Она одержала победу над своим основным конкурентом — лидером республиканцев в палате Кевином Маккарти.

При этом против Нэнси Пелоси голосовали 12 конгрессменов-демократов.

Пелоси уже занимала пост спикера Палаты представителей, который считается третьим по важности в государственной иерархии США (в 2007—2011), а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей.

Нэнси является депутатом Палаты представителей с 1993 года.

Пелоси была одной из самых жестких критиков администрации Джорджа Буша и губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера.

Одно из ее самых известных высказываний: «У Америки сегодня только четыре приоритета — это наука, наука, наука и наука».

Напомним, что после промежуточных выборов в американский парламент, которые состоялись 6 ноября 2018 года, Республиканская партия США ожидаемо сохранила контроль над верхней палатой — Сенатом, но потеряла Палату представителей.