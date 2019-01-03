У Конгресі США обрали нового спікера Палати представників

Ненсі Пелосі, фото — The Hill

https://racurs.ua/ua/n116438-u-kongresi-ssha-obraly-novogo-spikera-palaty-predstavnykiv.html

Racurs.ua

Представник Демократичної партії 78-річна Ненсі Пелосі в четвер, 3 січня, обрана спікером Палати представників Конгресу США.

За кандидатуру Пелосі проголосували 219 конгресменів, а проти — 192, повідомляє Politico.

Вона здобула перемогу над своїм основним конкурентом — лідером республіканців у палаті Кевіном Маккарті.

При цьому проти Ненсі Пелосі голосували 12 конгресменів-демократів.

Пелосі вже займала посаду спікера Палати представників, яка вважається третьою за важливістю в державній ієрархії США (у 2007—2011 роках), а з 2011 року очолювала фракцію демократів в Палаті представників.

Ненсі є депутатом Палати представників від 1993 року.

Пелосі була однією з найжорсткіших критиків адміністрації Джорджа Буша і губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера.

Один з її найвідоміших висловів: «У Америки сьогодні лише чотири пріоритети — це наука, наука, наука і наука».

Нагадаємо, що після проміжних виборів до американського парламенту, які відбулися 6 листопада 2018 року, Республіканська партія США очікувано зберегла контроль над верхньою палатою — Сенатом, але втратила Палату представників.