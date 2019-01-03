На месте падения, фото — МЧС РФ

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Racurs.ua

В Новочеркасске Ростовской области РФ 3 января рухнула часть четырехэтажного здания офисного и развлекательного центра.

В момент аварии внутри находились люди, сообщил местный информационный портал DonDay. Они успели вовремя выбежать из развлекательного центра.

Спасатели утверждают, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

На месте обрушения работают спасатели. Как утверждают местные жители, на момент обвала в окнах горел свет.

Помещение на улице Буденновской сдавалось под офисы и развлекательный центр. Рухнула часть дома, расположенная над отделением «Сбербанка» и боулингом.

Напомним, что сегодня спасатели завершили разбор завалов на месте частичного обрушения 10-этажного дома в Магнитогорске Челябинской области. Утром 31 декабря здесь произошел взрыв, после чего спасатели нашли 39 погибших.