Спасательная операция в Магнитогорске завершена: 39 жертв, МИД прокомментировал данные о погибшей украинке

Взрыв в Магнитогорске / Фото: МЧС РФ

https://racurs.ua/n116425-spasatelnaya-operaciya-v-magnitogorske-zavershena-39-jertv-mid-prokommentiroval-dannye.html

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Спасательная операция в Магнитогорске на месте взрыва и обрушения подъезда многоэтажного жилого дома завершилась. Людей под завалами не осталось. Об этом сообщают СМИ России со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена», — отмечают представители МЧС.

В свою очередь, женщина, о которой упоминали медиа как о погибшей украинке, была по происхождению из Украины, но не гражданкой нашей страны. Эту информацию подтвердил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, пишут УНН.

«Лицо, о котором упоминали медиа как о погибшей в Магнитогорске украинке, была по происхождению из Украины, но не гражданкой Украины», — сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что в списках жертв числилась гражданка Украины из Шепетовки Хмельницкой области.

В свою очередь эвакуированные жильцы дома составили список, в каких квартирах остались домашние питомцы. Говорят, что один из котов спрятался за плиту на уровне девятого этажа в разрушенном подъезде. Подниматься и искать домашних животных будут спасатели и ветеринары.

Напомним, что вчера нашли под завалами живого кота и волнистого попугая, которые чудом уцелели.

Взрыв в Магнитогорске произошел утром 31 декабря. Он вызвал обвал перекрытий подъезда 10-этажного жилого дома и полностью разрушил 26 квартир.