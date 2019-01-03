Рятувальну операцію в Магнітогорську завершено: 39 жертв, МЗС прокоментувало дані про загиблу українку

Вибух у Магнітогорську / Фото: МНС РФ

https://racurs.ua/ua/n116425-ryatuvalna-operaciya-u-magnitogorsku-zavershena-39-jertv-mzs-prokomentuvalo-dani-pro-zagyblu.html

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Рятувальна операція в Магнітогорську на місці вибуху і обвалення під’їзду багатоповерхового житлового будинку завершилася. Людей під завалами більше не залишилося. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-службу МНС РФ.

«Півгодини тому витягли останнє тіло. Пошуково-рятувальна операція завершена», — зазначають представники російського МНС.

У свою чергу, жінка, про яку згадували медіа як про загиблу українку, була за походженням з України, але не громадянкою нашої країни. Цю інформацію підтвердив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич, пишуть УНН.

«Особа, про яку згадували медіа як про загиблу у Магнітогорську українку, була за походженням з України, але не громадянкою України», — сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в списках жертв числилася громадянка України з Шепетівки Хмельницької області.

Водночас евакуйовані мешканці будинку склали список, в яких квартирах залишилися домашні улюбленці. Кажуть, що один з котів сховався за плиту на рівні дев’ятого поверху у зруйнованому під’їзді. Підніматися і шукати домашніх тварин будуть рятувальники і ветеринари.

Нагадаємо, що вчора знайшли під завалами будинку живогокота та хвилястого папугу, які дивом врятувалися.

Вибух у Магнітогорську пролунав уранці 31 грудня. Він спричинив обвал перекриттів під’їзду 10-поверхового житлового будинку і повністю зруйнував 26 квартир.