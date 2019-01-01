Новорічне диво у Магнітогорську: під завалами через півтори доби після вибуху знайшли живим немовля (ВІДЕО)

На місці вибуху в Магнітогорську, фото — "Медуза"

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У Магнітогорську на місці вибуху житлового будинку під завалами уранці 1 січня знайшли живим 10-місячне немовля.

Про знахідку розповіли в Міністерстві з надзвичайних ситуацій Росії.

Рятувальники почули плач, який лунав з-під завалів. За їхніми словами, дитину врятувало те, що вона була в ліжечку і тепло закутана.

Врятованим є 10-місячний Іван Фокін з квартири № 325. Мама хлопчика жива. Вона приїхала в лікарню і впізнала свого сина. Стан дитини оцінюється лікарями як важкий: серйозні обмороження, а також закрита черепно-мозкова травма.

Його відправлять на лікування до Москви.

За добу з-під завалів витягли тіла сімох загиблих, вони ідентифіковані. Невідомою залишається доля 35 осіб. Крім Івана Фокіна, вдалося врятувати п’ять чоловік, у тому числі дитину.

Крім того, рятувальники Челябінської області повідомили, що серед громадян, яких розшукують після обвалення під’їзду, є українка. У списку зниклих безвісти перебуває 32-річна Тетяна Антипова. Уродженка Шепетівки жила у цьому будинку з 2003 року.

Нагадаємо, що вибух в Магнітогорську пролунав уранці 31 грудня. Він спричинив обвал перекриттів під’їзду 10-поверхового житлового будинку і повністю зруйнував 26 квартир.