Поліція Нью-Йорка не змогла запустити дрон у новорічну ніч

Поліція Нью-Йорка 31 грудня повідомила, що цього року вперше застосує дрон для того, щоб стежити за безпекою під час святкування Нового року на Таймс-сквер. Однак ближче до опівночі було оголошено, що плани щодо запуску дрона скасовано.

Річ у тім, що запуску дрона завадила погода. У Нью-Йорку в новорічну ніч йшов досить сильний дощ, і поліція міста повідомила в своєму твіттері: «Безпека всіх тих, хто святкує новорічну ніч на Таймс-сквер, має першорядне значення. Сьогодні ввечері через дощ та вітер наші безпілотники не будуть запущені».

The safety of all those celebrating #NewYearsEve in #TimesSqaure is paramount. Due to the rain and wind tonight, our NYPD drones will NOT be in the air.