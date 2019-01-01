Поліція Нью-Йорка не змогла запустити дрон у новорічну ніч

Поліція Нью-Йорка, Новий рік на Таймс-сквер. Фото: @NYPDChiefofDept / Twitter

https://racurs.ua/ua/n116342-policiya-nu-yorka-ne-zmogla-zapustyty-dron-u-novorichnu-nich.html

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Поліція Нью-Йорка 31 грудня повідомила, що цього року вперше застосує дрон для того, щоб стежити за безпекою під час святкування Нового року на Таймс-сквер. Однак ближче до опівночі було оголошено, що плани щодо запуску дрона скасовано.

Річ у тім, що запуску дрона завадила погода. У Нью-Йорку в новорічну ніч йшов досить сильний дощ, і поліція міста повідомила в своєму твіттері: «Безпека всіх тих, хто святкує новорічну ніч на Таймс-сквер, має першорядне значення. Сьогодні ввечері через дощ та вітер наші безпілотники не будуть запущені».

The safety of all those celebrating #NewYearsEve in #TimesSqaure is paramount. Due to the rain and wind tonight, our NYPD drones will NOT be in the air. — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) December 31, 2018

Разом з тим у поліції запевнили, що Таймс-сквер буде одним з найбезпечніших місць для святкування Нового року. На службу вийшли тисячі поліцейських. Людей попередили, що не можна брати з собою на свято великі сумки і рюкзаки, парасольки, алкоголь.