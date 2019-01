Полиция Нью-Йорка не смогла запустить дрон в новогоднюю ночь

Полиция Нью-Йорка 31 декабря сообщила, что в этом году впервые применит дрон для того, чтобы следить за безопасностью во время празднования Нового года на Таймс-сквер. Однако ближе к полуночи было объявлено, что планы по запуску дрона отменились.

Все дело в том, что запуску дрона помешала погода. В Нью-Йорке в новогоднюю ночь шел довольно сильный дождь, и полиция города сообщила в своем твиттере: «Безопасность всех тех, кто празднует новогоднюю ночь на Таймс-сквер, имеет первостепенное значение. Сегодня вечером из-за дождя и ветра наши беспилотники не будут запущены».

The safety of all those celebrating #NewYearsEve in #TimesSqaure is paramount. Due to the rain and wind tonight, our NYPD drones will NOT be in the air.