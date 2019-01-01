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Ракурс
Полиция Нью-Йорка, Новый год на Таймс-сквер. Фото: @NYPDChiefofDept / Twitter

Полиция Нью-Йорка не смогла запустить дрон в новогоднюю ночь

1 янв 2019, 14:50
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Полиция Нью-Йорка 31 декабря сообщила, что в этом году впервые применит дрон для того, чтобы следить за безопасностью во время празднования Нового года на Таймс-сквер. Однако ближе к полуночи было объявлено, что планы по запуску дрона отменились.

Все дело в том, что запуску дрона помешала погода. В Нью-Йорке в новогоднюю ночь шел довольно сильный дождь, и полиция города сообщила в своем твиттере: «Безопасность всех тех, кто празднует новогоднюю ночь на Таймс-сквер, имеет первостепенное значение. Сегодня вечером из-за дождя и ветра наши беспилотники не будут запущены».

Вместе с тем в полиции заверили, что Таймс-сквер будет одним из самых безопасных мест для празднования Нового года. На службу вышли тысячи полицейских. Людей предупредили, что нельзя брать с собой на праздник большие сумки и рюкзаки, зонты, алкоголь.

Полиция Нью-Йорка, Новый год на Таймс-сквер. Фото: @NYPDChiefofDept / Twitter

Источник: Ракурс


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