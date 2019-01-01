Полиция Нью-Йорка не смогла запустить дрон в новогоднюю ночь

Полиция Нью-Йорка, Новый год на Таймс-сквер. Фото: @NYPDChiefofDept / Twitter

https://racurs.ua/n116342-policiya-nu-yorka-ne-smogla-zapustit-dron-v-novogodnuu-noch.html

Racurs.ua

Полиция Нью-Йорка 31 декабря сообщила, что в этом году впервые применит дрон для того, чтобы следить за безопасностью во время празднования Нового года на Таймс-сквер. Однако ближе к полуночи было объявлено, что планы по запуску дрона отменились.

Все дело в том, что запуску дрона помешала погода. В Нью-Йорке в новогоднюю ночь шел довольно сильный дождь, и полиция города сообщила в своем твиттере: «Безопасность всех тех, кто празднует новогоднюю ночь на Таймс-сквер, имеет первостепенное значение. Сегодня вечером из-за дождя и ветра наши беспилотники не будут запущены».

The safety of all those celebrating #NewYearsEve in #TimesSqaure is paramount. Due to the rain and wind tonight, our NYPD drones will NOT be in the air. — Chief Terence Monahan (@NYPDChiefofDept) December 31, 2018

Вместе с тем в полиции заверили, что Таймс-сквер будет одним из самых безопасных мест для празднования Нового года. На службу вышли тысячи полицейских. Людей предупредили, что нельзя брать с собой на праздник большие сумки и рюкзаки, зонты, алкоголь.