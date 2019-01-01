Новый год в Сиднее, Австралия. Фото: Ross Fowler / Flickr

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Когда и где люди впервые начали праздновать Новый год? Какие новогодние обычаи соблюдаются в разных частях света? Мы подготовили для вас 20 интересных новогодних фактов.

1. Новогодние праздники не новы. Традиции фактически зародились в 2000 году до нашей эры. Месопотамцы уже праздновали Новый год.

2. Первое января никогда не было общемировой датой празднования. Римляне, например, праздновали наступление Нового года 1 марта. Представители некоторых других культур отмечали праздник в день зимнего солнцестояния или летнего равноденствия.

3. Римско-католическая церковь впервые приняла 1 января в качестве даты празднования Нового года.

4. Январь получил свое название от двуликого Бога по имени Янус. Одно лицо Януса устремлено вперед, другое — назад.

5. Традиция обмена новогодними подарками также датируется античными временами, когда персы дарили друг другу яйца, символизирующие плодородие.

6. Для древних греков разлив Нила каждый год знаменовал начало Нового года.

7. Соблюдение любых новогодних традиций на самом деле предназначено для того, чтобы приносить нам удачу. Например, в нескольких штатах США считается, что употребление в пищу черного гороха в день Нового года приносит удачу.

8. Жители Дании выбрасывают посуду под порог входной двери. Считается, что много новых друзей появится у человека, на порог которого выбросили посуду. В Дании и Норвегии также есть обычай заканчивать ужин десертом крансекаке. Это конусообразный торт с довольно крутым наклоном. Лакомство украшают флагами и петардами.

9. Испанская новогодняя традиция заключается в поедании 12 виноградин ровно в полночь 31 декабря. С каждой съеденной виноградиной испанцы загадывают желание. Обычай берет свое начало в 1895 году.

10. В японских буддистских храмах 108 раз звонят в колокола. Так они избавляются от грехов и приветствуют Бога Нового года, известного как Тосигами. За праздничным столом японцы едят длинную лапшу, символизирующую долгую жизнь.

11. Греки в канун праздника вешают на двери лук, желая тем самым добра своим детям. Они также разламывают гранаты прямо у своего порога. Считается, что эта традиция приносит процветание и удачу.

12. Новогодняя ночь имеет особое название в Бельгии — Sint Sylvester Vooranvond. Взрослые поднимают бокалы с шампанским, а дети пишут письма крестным или родителям.

13. В разных странах на праздничном столе обязательно должны присутствовать некоторые специальные продукты. К примеру, на юге США, в Италии, Ирландии, Германии зелень и бобовые культуры ассоциируются с финансовым благосостоянием. В Португалии, Австрии, Венгрии и на Кубе свинина олицетворяет процветание и успех.

14. В Греции, Мексике и Нидерландах обязательно готовят кольцеобразные торты и выпечку, которые означают, что год прошел полный круг.

15. Большинство англоязычных людей традиционно распевают песню Auld Lang Syne. Это очень старая шотландская песня, текст которой был впервые опубликован в 1796 году поэтом Робертом Бернсом в газете «Шотландский музей музыки».

16. В канун Нового года голландцы запускают фейерверки и жгут на улице костры возле рождественской елки. Дело в том, что горящие костры в Нидерландах символизируют очищение от старого, а запуск фейерверков приветствует все новое.

17. В Соединенных Штатах Америки самая популярная традиция — выбрасывание новогоднего шара на Таймс-сквер в Нью-Йорке ровно в 23.59. Шар летит минуту и ударяется о землю с полуночным ударом.

18. Падение новогоднего шара — относительно новая традиция, существующая с 1907 года. В настоящее время шар сделан из кристалла Уотерфорда, изначально же он был выполнен из дерева и железа.

19. В Америке есть еще одна довольно популярная новогодняя традиция, известная как Чаша роз. Она берет начало в 1890 году, когда в калифорнийском городке Пасадина на параде роз была представлена композиция, украшенная 18-ю миллионами цветов.

20. В гавани Сиднея (Австралия) на новогоднее шоу фейерверков приходит порядка миллиона человек. Они занимают всю береговую линию, протяженность которой составляет около 40 миль.