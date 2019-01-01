Новий рік у Сіднеї, Австралія. Фото: Ross Fowler / Flickr

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Коли і де люди вперше почали святкувати Новий рік? Яких новорічних звичаїв дотримуються жителі різних частин світу? Ми підготували для вас 20 цікавих новорічних фактів.

1. Новорічні свята не нові. Традиції фактично зародилися у 2000 році до нашої ери. Месопотамці вже святкували Новий рік.

2. Перше січня ніколи не було загальносвітовою датою святкування. Римляни, наприклад, святкували настання Нового року 1 березня. Представники деяких інших культур відзначали свято в день зимового або літнього сонцестояння.

3. Римо-католицька церква вперше прийняла 1 січня як дату святкування Нового року.

4. Січень одержав свою назву від дволикого Бога на ім’я Янус. Одне обличчя Януса спрямовано вперед, інше — назад.

5. Традиція обміну новорічними подарунками також датується античними часами, коли перси дарували одне одному яйця, що символізували родючість.

6. Для стародавніх греків розлив Нілу щороку знаменував початок Нового року.

7. Дотримання будь-яких новорічних традицій насправді призначене для того, щоби приносити нам удачу. Наприклад, у кількох штатах США вважається, що вживання чорного гороху в день Нового року приносить удачу.

8. Жителі Данії викидають посуд під поріг вхідних дверей. Вважається, що багато нових друзів з'явиться у людини, на поріг якої викинули посуд. У Данії та Норвегії також є звичай закінчувати вечерю десертом крансекаке. Це конусоподібний торт з вельми крутим нахилом. Ласощі прикрашають прапорами та петардами.

9. Іспанська новорічна традиція полягає в поїданні 12 виноградин рівно опівночі 31 грудня. З кожною з'їденою виноградиною іспанці загадують бажання. Звичай бере свій початок у 1895 році.

10. У японських буддистських храмах 108 раз дзвонять у дзвони. Так вони позбавляються гріхів і вітають Бога Нового року, відомого як Тосігамі. За святковим столом японці їдять довгу локшину, що символізує довге життя.

11. Греки в переддень свята вішають на двері цибулю, бажаючи тим самим добра своїм дітям. Вони також розламують гранати просто біля свого порога. Вважається, що ця традиція приносить процвітання і успіх.

12. Новорічна ніч має особливу назву в Бельгії — Sint Sylvester Vooranvond. Дорослі піднімають келихи з шампанським, а діти пишуть листи хрещеним та батькам.

13. У різних країнах на святковому столі обов'язково мають бути присутніми деякі спеціальні продукти. Наприклад, на півдні США, в Італії, Ірландії, Німеччині зелень і бобові культури асоціюються з фінансовим добробутом. У Португалії, Австрії, Угорщині та на Кубі свинина уособлює процвітання й успіх.

14. У Греції, Мексиці й Нідерландах обов'язково готують кільцеподібні торти та випічку, які означають, що рік пройшов повне коло.

15. Більшість англомовних людей традиційно співають пісню Auld Lang Syne. Це дуже стара шотландська пісня, текст якої було вперше опубліковано в 1796 році поетом Робертом Бернсом у газеті «Шотландський музей музики».

16. Напередодні Нового року голландці запускають феєрверки і палять на вулиці багаття біля різдвяної ялинки. Річ у тім, що багаття в Нідерландах символізує очищення від старого, а запуск феєрверків вітає все нове.

17. У Сполучених Штатах Америки найпопулярніша традиція — викидання новорічної кулі на Таймс-сквер у Нью-Йорку рівно о 23.59. Куля летить хвилину і вдаряється об землю з останнім ударом.

18. Падіння новорічної кулі — відносно нова традиція, яка існує з 1907 року. Зараз кулю зроблено з кристала Уотерфорда, спочатку ж її було виконано з дерева і заліза.

19. В Америці є ще одна доволі популярна новорічна традиція, відома як Чаша троянд. Вона бере початок у 1890 році, коли в каліфорнійському містечку Пасадена на параді троянд було представлено композицію, прикрашену 18-ма мільйонами квітів.

20. У гавані Сіднея (Австралія) на новорічне шоу феєрверків приходить близько мільйона людей. Вони займають всю берегову лінію, довжина якої становить близько 40 миль.