Найбільше українці люблять відзначати зимові свята

https://racurs.ua/ua/n116199-sociology-vyznachyly-nayulublenishi-svyata-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.html

Racurs.ua

Найбільш улюбленими святами українців є Різдво, Великдень і Новий рік, повідомив 27 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Соціологи оприлюднили результати опитування громадської думки і згрупували свята за рейтингом популярності в українців таким чином:

Різдво Христове — 82,2%

Пасха (Великдень) — 81,7%

Новий рік — 75,3%

Міжнародний жіночий день — 42,9%

Трійця — 37,2%

День Перемоги — 35%

День Незалежності України — 22%

День захисника України — 14,4%

День міжнародної солідарності трудящих — 10,8%

День Конституції — 8,2%

Соціологи відзначають, що українці останнім часом почали більше відзначати День незалежності, а також День захисника України. Дещо зменшилась частка населення, для якої серед улюблених свят був Міжнародний жіночий день.

Ставлення до релігійних свят в середньому мало різниться для різних вікових категорій. Для жінок більше значення мають релігійні свята і Міжнародний жіночий день. Різдво й Великдень дещо більш популярні серед людей із меншою освітою.

Міжнародний жіночий день в середньому менш популярний серед людей із незавершеною середньою освітою (32,3%).

Новий рік є більш популярним у молоді, його найменше відзначають українці віком понад 70 років.

День незалежності і День захисника України більше до вподоби громадянам до 50 років.

Найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у західних областях. Новий рік є найбільш популярним святом у східних областях (89%). На заході країни його вказали найулюбленішим тільки 55% опитаних.

КМІС проводив опитування з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року. У 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Криму, запитали думку 2 тис. респондентів віком від 18 років.