Найулюбленіші свята українців — оприлюднено підсумки опитування (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n116199-sociology-vyznachyly-nayulublenishi-svyata-ukrayinciv-opytuvannya-infografika.htmlRacurs.ua
Найбільш улюбленими святами українців є Різдво, Великдень і Новий рік, повідомив 27 грудня Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).
Соціологи оприлюднили результати опитування громадської думки і згрупували свята за рейтингом популярності в українців таким чином:
- Різдво Христове — 82,2%
- Пасха (Великдень) — 81,7%
- Новий рік — 75,3%
- Міжнародний жіночий день — 42,9%
- Трійця — 37,2%
- День Перемоги — 35%
- День Незалежності України — 22%
- День захисника України — 14,4%
- День міжнародної солідарності трудящих — 10,8%
- День Конституції — 8,2%
Соціологи відзначають, що українці останнім часом почали більше відзначати День незалежності, а також День захисника України. Дещо зменшилась частка населення, для якої серед улюблених свят був Міжнародний жіночий день.
Ставлення до релігійних свят в середньому мало різниться для різних вікових категорій. Для жінок більше значення мають релігійні свята і Міжнародний жіночий день. Різдво й Великдень дещо більш популярні серед людей із меншою освітою.
Міжнародний жіночий день в середньому менш популярний серед людей із незавершеною середньою освітою (32,3%).
Новий рік є більш популярним у молоді, його найменше відзначають українці віком понад 70 років.
День незалежності і День захисника України більше до вподоби громадянам до 50 років.
Найбільша кількість тих, хто вважає важливими релігійні свята, сконцентрована у західних областях. Новий рік є найбільш популярним святом у східних областях (89%). На заході країни його вказали найулюбленішим тільки 55% опитаних.
КМІС проводив опитування з 26 жовтня по 4 листопада 2018 року. У 110 населених пунктах в усіх областях України, окрім Криму, запитали думку 2 тис. респондентів віком від 18 років.