Токсичні стосунки: як пережити свята

Токсичні стосунки і новорічні свята. Фото з відкритих джерел

https://racurs.ua/ua/2204-toksychni-stosunky-yak-perejyty-svyata.html

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Попри те, що нас з дитинства привчали випромінювати радість, любов і доброту в новорічні свята, багато хто чудово знає: для них цей період не несе нічого хорошого. Особливо близькі до розпачу ті, в чиєму оточенні є так звані токсичні люди — спілкуватися з ними нормально практично неможливо. Що ж робити, якщо ситуація зобов'язує перебувати з ними поруч — на корпоративі, за святковим столом або в подорожі? Як не зробити ситуацію, що склалася, ще гіршою — насамперед для себе?

І це також мине

Дуже легко налаштуватися перед святами на негативний лад: ви починаєте думати, кого не хотіли б бачити, як ця людина несправедливо до вас ставиться, — все це призводить до розпачу і навіть паніки. Тут варто згадати про те, що так, протягом тижня або близько того вам дійсно доведеться спілкуватися з неприємними людьми частіше, ніж хотілося б. Однак незабаром все це скінчиться і ви повернетеся до свого звичного життя.

Думайте про те, що те, що ви переживаєте зараз, зовсім не обов'язково має повторитися знову. Життя змінюється, можливо, вже до наступних новорічних свят ситуація виглядатиме інакше. Ви можете змінити динаміку своїх нездорових стосунків через спілкування, встановлення власних кордонів або навіть взагалі припинити їх, якщо це буде потрібно. А зараз просто постарайтеся максимально розслабитися і знайти відпочинок там, де це буде можливо.

Не час для війни

Наприкінці року багато хто підбиває підсумки і фокусується на минулих прикрощах і неприємних моментах у стосунках. Не дивно, що після таких міркувань з'являються думки про те, що зараз саме час для розплати. Але краще зупиніться і ще раз гарненько подумайте. З'ясування стосунків з родичами чи близькою людиною під час свят може погіршити й без того сумну ситуацію.

Річ у тім, що в цей період кожен з нас напружений більше, ніж зазвичай. І навіть якщо дуже хочеться саме зараз висловити все, що ви відчуваєте, зважайте на те, що опонент теж може бути занадто напружений і засмучений, щоби підтримати адекватний діалог. Емоційний зрив не поліпшить стосунки в довгостроковій перспективі, а ось поточну ситуацію зіпсує остаточно.

Пережити свята недостатньо

Однак тут теж важливо не перегнути палицю: якщо ви налаштовані лише на те, що треба прийняти страждання і мовчки, зціпивши зуби пережити святкові дні, то ризикуєте пізніше вибухнути і наговорити такого, про що згодом пошкодуєте. Це нормально — казати людям про те, що вас щось турбує, що ви не маєте такого святкового настрою, як хотілося б.

Спробуйте відволіктися на щось, для чого не буде потрібна компанія ваших близьких. Погуляйте на природі, помедитуйте або сходіть до церкви. Чудово допомагає волонтерська діяльність, адже коли ви дбаєте про потреби інших, думки про свої проблеми відходять на другий план.

Замість самобичування — роздуми

Ви, напевно, мучите себе запитаннями, що ж ви зробили не так, за що вам такі стосунки, як можна було цього уникнути. Спробуйте замість подібних думок поміркувати про те, як можна попрацювати над ситуацією наступного року. Подумайте, якою саме є ваша роль у динаміці стосунків і як її змінити.

Підбивати підсумки потрібно, але не в тому ключі, який це був жахливий рік з усіма його проблемами, а в тому, яким би ви хотіли бачити особисто себе наступного року. Задумайтесь, що ви можете змінити в собі, а не в іншому, щоб жити більш спокійним і мирним життям.

Переклад з англійської: Людмила КРИЛОВА

Джерело: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/having-sex-wanting-intimacy/201812/4-tools-managing-toxic-relationships-over-the-holidays