Прокрастинація: як позбутися. Фото: Vic / Flickr

https://racurs.ua/ua/2307-prokrastynaciya-yak-perestaty-vidvolikatysya-i-zmusyty-sebe-vykonaty-robotu.html

Ракурс

Змусити себе взятися за виконання роботи іноді буває дуже важко, особливо якщо це робота вдома. Завжди знайдеться те, що відволіче вашу увагу.

Якщо ви помічаєте, що підсвідомо шукаєте об'єкт для відволікання замість того, щоби працювати, — ви займаєтеся прокрастинацією, тобто ухилянням від поставленого завдання. З цим явищем можна і треба боротися.

Вирішіть побутові питання

Спочатку зробіть всі неробочі речі. Почніть з ефективності: розв’яжіть невеличкі, не пов'язані з роботою завдання, будь то складання одягу чи вивезення сміття.

Приберіть у кімнаті, протріть пил, пропилососьте. Справ не лишилося? Беріться за роботу.

Одягайтеся і йдіть із дому

Невідкладні побутові справи завжди знайдуться, тому перший спосіб допомагає далеко не всім. Домашня обстановка просто не дає відчуття робочого часу. Тому іноді краще рушити до кав'ярні, в коворкінг, бібліотеку, просто в парк.

Вихід з дому змушує мозок усвідомити, що настав час роботи, мобілізувати сили і чіткіше зрозуміти поставлене завдання. До того ж якщо поруч немає знайомих або родичів, нікому буде відволікати вас від роботи.

Використовуйте застосунки

Станьте продуктивним, використовуючи безкоштовні додатки, такі, як Todoist і Any.do.

Ці програми дозволяють відстежувати час і завдання, надсилаючи повідомлення, коли наближається крайній термін здачі проекту. Або ж використовуйте веб-блокувальники, такі, як Self Control або Freedom, що дозволяють обмежити час, проведений на певних сайтах і в соціальних мережах.

Побалуйте себе

Згідно з дослідженнями Академії управління США, очікувана винагорода за виконання завдання може стимулювати до роботи. Спробуйте призначити собі одну велику нагороду на день в разі успішного виконання роботи: пообіцяйте купити щось смачне на вечерю або подивитися улюблений серіал.

Ідеально розрахована перерва

Відповідно до нещодавнього дослідження, ви можете досягти максимальної продуктивності, працюючи протягом 52 хвилин, а потім зробивши 17-хвилинну перерву. В цей час відпочинку можете робити все, що завгодно: поїсти, поспати, почитати стрічку соцмереж.

Встановіть таймер, щоби перерва тривала рівно належний час.

Заважають дрібниці

Не потрібно відповідати на кожен електронний лист або виконувати всю роботу за один раз. Просто слід зробити один маленький крок, наприклад, виконувати роботу блоками по півтори години, відповідати на три листи на годину. Це допоможе зменшити стрес від обсягу роботи.

Правило однієї хвилини

Однохвилинне правило для боротьби зі зволіканням вигадала автор книжки «Внутрішній спокій» Гретхен Рубін.

«Якщо щось займає менш як хвилину, зробіть це зараз», — радить вона. Наприклад, застеляйте ліжко вранці відразу після підйому, мийте посуд відразу після використання, відповідайте на електронні листи, щойно їх отримали. Це не дасть справам перетворитися на снігову кулю, що загрожує накрити вас лавиною.

Підготувала Ірина ГАРЧЕНКО