Секрети продуктивної роботи мозку. Сміх, хаос і безлад допоможуть сконцентруватися на завданні

Як сконцентруватися і зібратися з думками

https://racurs.ua/ua/2215-sekrety-produktyvnoyi-roboty-mozku-smih-haos-i-bezlad-dopomojut-skoncentruvatysya-na-zavdanni.html

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У кожного бувають моменти, коли потрібно виконати термінову роботу, а зосередитися ніяк не виходить. Як же сконцентруватися і зібратися з думками, щоби проект не провалився? Спробуємо прислухатися до рекомендацій психологів.

Абстрагуватися від завдання

Якщо після тривалих спроб сконцентруватися не виходить, треба відпустити себе і свої думки. Можна дозволити собі пофантазувати, помріяти, послухати музику, тобто перемкнути увагу. Добре також прогулятися на свіжому повітрі чи побалакати по телефону. Це зовсім не означає, що людині лінь працювати або у неї якісь забаганки. Перемикання з одного об'єкта на інший допомагає мозку функціювати повноцінно.

Люди, які вміють перемикатися, виконують завдання швидше й успішніше. І навпаки, якщо людина намагається будь-що командувати своїм мозком, змушувати його працювати понад норму, то результат буде відповідний. Тому не варто боятися перемикати увагу — це допоможе ефективніше впоратися із завданням.

Завантажити мозок

Згідно з «Теорією завантаження» англійського психолога Ніллі Леві, розробленою ним ще 1955 року, для мозку є певна межа в обробці інформації за конкретний відрізок часу. Коли мозок переповнений інформацією, система уваги вмикається на повну і починає самостійно вибирати, на чому зосереджуватися в першу чергу.

Експерименти Ніллі Леві переконують, що людині легше зосередитися не в абсолютній тиші, а, навпаки, в певному хаосі й безладі. Вчений припускає, що після заповнення всіх осередків сприйняття мозок вибирає найважливіше завдання — саме те, яке потрібне в цей момент. Але, попереджають психологи, головне не перестаратися із «завантаженням».

Не забудьте відпочити

Вчені Джо Дегутіз і Майк Естермен (Бостонська лабораторія вивчення уваги і навчання) радять частіше відпочивати, робити перерви. Якщо чергувати роботу з короткими паузами на відпочинок, то сконцентрувати увагу буде легше. Головне — не думати під час перерви про поточну роботу, відволіктися на щось нейтральне: пройтися, помедитувати, послухати музику, подивитися у вікно, погортати журнал.

Можна й пожартувати

Психологи вважають, що сміх і жарти іноді допомагають сконцентрувати увагу. Перегляд кумедного відео, гумористична розповідь, доречний анекдот, смішні картинки на якийсь час відволікають від основного завдання. Такий «відволікаючий маневр» перезавантажує увагу і зосередженість, допомагаючи швидше виконати завдання. Звичайно, це зовсім не означає, що в офісах весь час потрібно розповідати анекдоти чи смішні історії, але невимушена атмосфера, стверджують психологи, підвищує ефективність роботи. І жарт завжди є доречним, коли людина втомилася. Тому час від часу навіть потрібно відволіктися і перемкнути увагу.

Бережіть свій час, не перевантажуйте мозок даремно, вмійте перерватися — і встигнете зробити набагато більше і швидше!

Підготувала Ольга ШОКІНА