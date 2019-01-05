Секреты продуктивной работы мозга. Смех, хаос и беспорядок помогут сконцентрироваться на задаче

Как сконцентрироваться и собраться с мыслями

https://racurs.ua/2215-sekrety-produktivnoy-raboty-mozga-smeh-haos-i-besporyadok-pomogut-skoncentrirovatsya-na-zadache.html

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У каждого бывают моменты, когда нужно выполнить срочную работу, а сосредоточиться никак не получается. Как же сконцентрироваться и собраться с мыслями, чтобы проект не провалился? Попробуем прислушаться к рекомендациям психологов.

Абстрагироваться от задачи

Если после долгих попыток сконцентрироваться не выходит, надо отпустить себя и свои мысли. Можно позволить себе пофантазировать, помечтать, послушать музыку, то есть переключить внимание. Хорошо также прогуляться на свежем воздухе или поболтать по телефону. Это вовсе не означает, что человеку лень работать или у него какие-то прихоти. Переключение с одного объекта на другой помогает мозгу функционировать полноценно.

Люди, умеющие переключаться, выполняют задание быстрее и успешнее. И наоборот, если человек пытается во что бы то ни стало командовать своим мозгом, заставлять его работать сверх нормы, то результат будет соответствующий. Поэтому не нужно бояться переключать внимание — это поможет эффективнее справиться с задачей.

Загрузить мозг

Согласно «Теории загрузки» английского психолога Нилли Леви, разработанной им еще в 1955 году, для мозга есть определенный предел в обработке информации за конкретный отрезок времени. Когда мозг переполнен информацией, система внимания включается на полную и начинает самостоятельно выбирать, на чем сосредоточиваться в первую очередь.

Эксперименты Нилли Леви убеждают, что человеку легче сосредоточиться не в абсолютной тишине, а, наоборот, в определенном хаосе и беспорядке. Ученый допускает, что после заполнения всех ячеек восприятия мозг выбирает самую важную задачу — именно ту, которая нужна в данный момент. Но, предупреждают психологи, главное не переусердствовать с «загрузкой».

Не забудьте отдохнуть

Ученые Джо Дегутиз и Майк Эстермен (Бостонская лаборатория изучения внимания и обучения) советуют чаще отдыхать, делать перерывы. Если чередовать работу с короткими паузами на отдых, то сконцентрировать внимание будет легче. Главное — не думать во время перерыва о текущей работе, отвлечься на что-то нейтральное: пройтись, помедитировать, послушать музыку, посмотреть в окно, полистать журнал.

Можно и пошутить

Психологи считают, что смех и шутки иногда помогают сконцентрировать внимание. Просмотр забавного видео, юмористический рассказ, уместный анекдот, смешные картинки на время отвлекают от основного задания. Такой «отвлекающий маневр» перезагружает внимание и сосредоточенность, помогая быстрее выполнить задание. Конечно, это вовсе не означает, что в офисах все время нужно рассказывать анекдоты или смешные истории, но непринужденная атмосфера, утверждают психологи, повышает эффективность работы. И шутка всегда уместна, когда человек устал. Поэтому время от времени даже нужно отвлечься и переключить внимание.

Берегите свое время, не перегружайте мозг попусту, умейте прерваться — и успеете сделать намного больше и быстрее!

Подготовила Ольга ШОКИНА