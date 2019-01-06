Ошибки психологов: что должно насторожить

Что должно насторожить в работе психолога. Фото: Wellcome Library

https://racurs.ua/2216-oshibki-psihologov-chto-doljno-nastorojit.html

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На одном из собраний группа психотерапевтов разбиралась в ошибках, которые считаются непростительными для эксперта в этой сфере. Что же должно насторожить пациента?

Семейные дела: врач защищает одного члена семьи

Сеансы посещают в основном родители с детьми, дедушки с бабушками. И порой психотерапевт принимает сторону одного из родных, поддерживает его мнение и позицию. Он считает, что тот больше всех пострадал. Но в действительности все члены семьи связаны, и каждый не только испытывает влияние других, но и сам провоцирует их на ответные меры.

Поэтому неправильно, если врач занимает однобокую позицию, исходя из своего понимания справедливости. Например, решает, что дети страдают от строгих родителей. Таким образом он не приносит пользу семье, а лишь обостряет ситуацию. Подобный романтик ведет себя непрофессионально.

Если ребенок действительно нуждается в помощи, то при обвинении одних лишь родителей те могут просто уйти вместе с ребенком, и ему некому будет помочь. Психотерапевт должен найти точную причину трудностей и рассказать родителям, что у них сильное влияние на сына или дочь и надо быть с этим осторожнее.

О сексуальности

Причина проблем в данной области часто заключается в сложности отношений мужа и жены. Учитывая это, врач не должен давать никаких категоричных советов о разводе или поиске другого партнера.

При подобных заявлениях лучше сразу прекратить сеанс. Врач не имеет права подталкивать пациента к принятию решений, которые он считает правильными. Человек сам должен понимать, что ему полезно, а что нет.

Психоанализ и перенос

Во время беседы пациентка, например, может бессознательно испытывать чувства к терапевту. А тот в свою очередь может поддаться и даже ответить на них. Но врач лишь должен провести аналитическое исследование. Иначе это сведет на нет весь процесс терапии.

Формальность в поведенческой терапии

Врач предлагает новые методы поведения и общения, которые подходят к его потребностям. Это ролевая игра и упражнения. При этом специалист должен четко понимать, что именно назначить. Но если человек вдруг почувствовал, что ему предлагают неприемлемые для него заученные схемы, он должен задуматься.

Уверенность в своей правоте

Один психолог выучился и достиг нескольких степеней мастерства. Сначала он искренне считал, что знает практически все в этой области. Но спустя много лет сказал, что лечение идет не только от знаний, а еще и от личности самого врача, его внутренних ценностей. Он привел в пример одну студентку, которая на фоне нервного срыва дошла практически до психоза.

Девушку направили к лучшему специалисту, который... едва не довел ее до катастрофы. Находясь в ужасном состоянии, она обратилась к обычному врачу, который назначил ей лекарства. Девушка подлечилась, сдала экзамены, но стала искать другого психоаналитика и нашла его.

Теория состоит в том, что когда два человека тесно общаются, важно, чтобы они подходили друг другу, иначе один может нанести другому вред. Пациент должен в первую очередь чувствовать себя в безопасности рядом с психотерапевтом.

Наиболее распространенная ошибка — это непоколебимая уверенность врача в том, что он один хорошо все знает, и пациент должен безоговорочно ему подчиняться, чтобы выйти из своего состояния. Но бывает и так, что сложные моменты в общении затем помогают, человек раскрывается и настраивается по-другому.

Подготовила Ольга ШОКИНА