Новые Санжары: анатомия протеста или психология толпы. Фото: ТСН

https://racurs.ua/2560-novye-sanjary-anatomiya-protesta-ili-psihologiya-tolpy.html

Ракурс

Что произошло в Новых Санжарах, куда прилетели украинцы из эпицентра заболевания китайским коронавирусом? На вопросы «Ракурса» ответила Елена Левчук, клинический психолог, психотерапевт, сертифицированный тренер Украинского союза психотерапевтов.

Спланированная акция в Новых Санжарах

— Елена, что, по вашему профессиональную мнению, происходило с толпой в Новых Санжарах?

— Я считаю, что эта акция была спланирована. Кем и ради чего, мы можем только догадываться. Мы стали свидетелями мастерской манипуляции сознанием, того, что называется политтехнологиями. Реакция людей в той толпе была импульсивной, алогичной, абсурдной. У людей сработал страх за свою жизнь, появилось так называемое туннельное видение, при котором снижается критическое мышление и включаются механизмы инстинкта самосохранения. В таком состоянии какие-то моральные устои перестают существовать для человека. Думаю, что страх нагнетается намеренно, кто-то на этом спекулирует. Мы уже привыкли, что нам все время подбрасывают новые и новые темы для возмущения. Идет искусственное разжигание розни в обществе, сеяние паники.

— Отвлекают внимание от того политического и социального кризиса, который есть в государстве?

— В том числе. У этой проблемы много наслоений. Основная же задача, на мой взгляд, все же заключается в том, чтобы показать миру, что украинцы — агрессивные, жестокие, бесчеловечные, нетерпимые. Лепится очередная картинка для мирового сообщества в подтверждение того, что в Украине идет именно гражданская война. И дело, мол, даже не в борьбе между Востоком и Западом или языками общения, а в том, что украинцы откровенно агрессивны и неспособны к диалогу.

— Что любой раздражитель вызывает острую реакцию?

— А так и есть, на самом деле. Мгновенно срабатывает любой раздражитель, который искусственно укореняют в хорошо подготовленную почву — такой микс из нестабильности, панических настроений, неуклюжести, отсутствия доступной и достоверной информации. Мы, с одной стороны, имеем огромное количество медиа, а с другой — информационный вакуум. Люди действительно не понимают, что происходит в стране, в государственных структурах, они растеряны, отчаявшиеся, находятся в постоянном эмоциональном напряжении. Образно говоря, сейчас украинское общество как обнаженная рана, которую искусственно инфицируют какими-то вредными микроорганизмами — информационными вбросами или действиями и высказываниями высокопоставленных чиновников — депутатов, министров. Это моментально дает острое воспаление и вызывает повышение градуса напряжения. Другое дело, что эта рана образовалась не сама по себе, ее создали искусственно, преднамеренно.

Еще раз подчеркну: это событие в Новых Санжарах очень выгодно для России, потому что дает лишний повод сказать мировому сообществу, которое давит санкциями, что Украина не является жертвой внешней агрессии, украинцы способны сами убивать себе подобных, отвергать, игнорировать чужие страдания.

Ситуацию в Новых Санжарах можно было предотвратить

— Что же нас может вытолкнуть из этой пропасти бесчеловечности? Какие мероприятия можно организовать, по крайней мере на волонтерском уровне, чтобы людей как-то успокоить?

— Такие вещи можно было предотвратить. Нужно было очень доступно объяснять, что такое коронавирус, каковы пути его передачи и т. п. Чтобы избежать информационных вбросов такого рода: «Самолет теперь сожгут и автобусы, на которых перевозили людей, потому что коронавирус въедается в железо и может заразить следующих пассажиров». И тщательно готовиться к встрече самолета и карантина.

Что можно сделать сейчас? Думаю, стоило бы привлечь священников, как вариант. Чтобы они апеллировали к той миролюбивой, доброй части человеческой души, христианской морали, человечности, достоинству, терпимости друг к другу. Как это было на Майдане. Майдан и был ценен тем, что люди до последнего пытались сохранить мирное лицо протеста.

— Кстати, для меня очень тревожным сигналом звучат высказывания (то ли в СМИ, то ли в соцсетях), когда ситуацию в Новых Санжарах называют новым Майданом. Это такой способ запятнать Революцию Достоинства?

— Если посмотреть на внешние признаки, то ситуация действительно напоминает маленький Майдан, здесь есть и протестующие, и горящие шины. И даже по сути: люди выступают против того, что их беспокоит и с чем они не согласны. Но есть и огромная разница: Майдан — это о человеческом достоинстве, самопожертвовании и цивилизационном выборе. А тут как раз наоборот.