Гендерные стереотипы: взрослые воспринимают боль девочек менее серьезно

Гендерные стереотипы. Фото: Donnie Ray Jones / Flickr

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Racurs.ua

Два ребенка разного пола, испытывающие боль, вызывают разную реакцию у взрослых, которые за ними наблюдают.

Психологи Йельского университета провели необычное исследование: они заставили взрослых наблюдать за маленькими детьми, у которых из пальца берут кровь на анализ. И хотя и мальчики, и девочки одинаково реагируют на процедуру, оценка взрослых отличалась в зависимости от пола ребенка, пишет EurekAlert.

Так, наблюдатели считали, что девочки испытывают меньшую боль, чем мальчики. Исследователи объясняют это культурно укоренившимися, однако совершенно не доказанными с научной точки зрения мифами из серии «мальчики более терпеливы» или «девочки более эмоциональны».

В ходе эксперимента взрослых разделили на две группы и показали им одно и то же видео с пятилетним ребенком, у которого врач берет кровь из пальца. После этого наблюдателей попросили оценить уровень боли, который, по их мнению, испытывает малыш.

Группа, которой сказали, что мальчика зовут Самуил, оценила болевые ощущения ребенка выше, чем группа, которая думала, что на видео девочка по имени Саманта.

Результаты этого исследования подтвердили более ранние догадки о гендерных стереотипах в контексте боли, которую испытывает человек в зависимости от пола. Однако это всего лишь второе исследование такого плана, поднимающее данный вопрос в педиатрии.

Авторы надеются, что их труд поможет со временем избавиться от предвзятости в оценке боли, которую испытывает человек. Это очень важно для оказания адекватной медицинской помощи.