Смысл жизни человека. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2287-kak-znanie-smysla-jizni-mojet-sdelat-vas-dolgojitelem.html

Racurs.ua

Попробуйте начинать каждый год, записывая собственный ответ на вопрос «В чем смысл жизни?». Постоянно меняющиеся ответы могут помочь вам жить дольше и лучше.

Какова ваша цель в жизни?

Оказывается, выполнение простого упражнения может помочь вам жить дольше.

В 2014 году были опубликованы результаты двух независимых исследований. В одном приняли участие 9 тыс. человек в возрасте около 65 лет, в другом — 6000 человек в возрасте от 20 до 75 лет. Согласно выводам авторов исследований, те, кто мог сформулировать смысл и цель своей жизни, умерли позже, чем те, кто считал свою жизнь бесцельной.

При этом не имело значения, какой смысл участники придают своей жизни, было ли это личным (например, счастье), творческим (создание произведений искусства) или альтруистическим (попытки сделать мир лучше). У каждого был ответ на вопрос, который имел значение.

Связь с долголетием неслучайна, наличие цели может помочь справиться с ежедневным стрессом. Другой причиной может быть то, что те, кто думает о смысле жизни, с большей вероятностью склонны заниматься другими видами деятельности, способствующими хорошему здоровью.

Все меняется

Неудивительно, что ответ на вопрос о смысле жизни со временем будет меняться. На самом деле нет объективно правильного, универсального ответа — только те, которые подходят вам в конкретный момент жизни.

Великие мыслители много внимания уделяли этому вопросу. Платон, греческий философ, живший более 2300 лет назад, пришел к выводу, что только «любовь может стать тем маяком, которым должен руководствоваться человек, если он собирается жить лучше». Альберт Эйнштейн выразил это по-своему: «Только жизнь, прожитая для других, — это достойная жизнь». Далай-лама утверждал: «Если окажется, что мы не можем помочь другим, то мы можем по крайней мере отказаться от причинения им вреда».

Некоторые пришли к выводу, что смысл жизни субъективен, и существует только то значение, которое мы придаем нашей жизни ежедневно.

Просто записки

Психологи рекомендуют потратить несколько минут, чтобы записать собственный ответ на вопрос «В чем смысл жизни?». Это простое упражнение, которое позволит по-другому взглянуть на жизнь и собственные желания.

Лучше всего сделать этот ритуал ежегодным: например, в канун Нового года или в день рождения. Оглядываясь назад на то, как ваше мышление развивалось и менялось под влиянием жизненного опыта, вы узнаете больше о самом себе.

Специалисты советуют не смотреть на прошлые ответы перед тем, как отвечать заново, а просто записывать их на новом листике бумаги и хранить в надежном месте.

Второй этап эксперимента — не только фиксировать свое видение смысла жизни на бумаге, но и попытаться воплотить его.

Это не теоретическое упражнение. Какой бы маленький шаг вы ни предприняли, чтобы найти смысл жизни, это сделает вас ближе к более осмысленной и продолжительной жизни.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО