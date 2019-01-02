Как сдержать новогодние обещания: 10 научных советов

Как сдержать новогодние обещания

https://racurs.ua/2212-kak-sderjat-novogodnie-obeschaniya-10-nauchnyh-sovetov.html

Racurs.ua

Вот и наступило время давать обещания и разрабатывать смелые планы. Отказ от вредных привычек, тренировки, диета... Большинство этих целей обречены на провал еще до наступления весны.

Однако есть еще надежда на науку. Британский психолог Ричард Вайсман провел серию исследований в области силы воли. Он проследил судьбу новогодних целей трех тысяч человек. Только 12% из них смогли реализовать задуманное.

Вайсман решил проверить, что же определяет успех этой небольшой группы, и, основываясь на полученном опыте, создал список подсказок для тех, кто каждый год ставит себе цель и терпит неудачу. И самобичевание здесь ничего не решит.

1. Пусть это будет одна главная цель. Добиться множества целей — даже за большой промежуток времени — очень сложная задача. Не стоит усложнять то, что и так непросто.

2. Продумайте свою цель заранее и опишите ее в малейших деталях.

3. Не фокусируйтесь на неудачах, постигших вас в прошлые годы. Сосредоточьтесь только на предстоящем году.

4. Важно понять, чего хотите именно вы. Подумайте, не продиктована ли ваша цель социальным давлением или модой. Это должно быть именно ваше желание, а не навязанное извне.

5. Разделите цель на несколько небольших шагов и обозначьте сроки. Они должны быть последовательны, чтобы вы могли выполнять их один за другим, приближаясь к главному.

6. Расскажите о своих планах друзьям и родственникам. Некоторые из них наверняка поддержат вас, будут мотивировать и напоминать о главном. Кроме того, это придаст вам стимул, вы не захотите оплошать перед ними.

7. Создайте список, в котором будете отмечать пройденные шаги на пути к цели. Со временем вы сможете мотивировать себя тем, чего уже достигли.

8. Каждый раз, когда удастся пройти один из этапов на пути к своей цели, награждайте себя небольшими призами — они тоже послужат отличными мотиваторами.

9. Документируйте прогресс. Диаграммы, сводки, отчеты, графики — даже если звучит странно, поверьте, это помогает видеть прогресс и реагировать на возникшие проблемы или замедление.

10. Не сдавайтесь и еще раз не сдавайтесь. Не повторяйте ошибок прошлых лет. Это никогда не бывает легко, все спотыкаются. Пусть это не будет поводом разочароваться в себе. Сосредоточьтесь на цели и пробуйте снова и снова.

Удачи в наступающем году! В этот раз вы добьетесь успеха!

Источник: https://www.focus.pl