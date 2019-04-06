Как добиться успеха

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Ракурс

Большое количество времени, потраченного на работу, вовсе не означает, что она будет выполнена качественно. Например, пробежки по одним и тем же маршрутам, одинаковое количество раз в выходные дни никогда не превратят вас в спортсмена мирового уровня, независимо от того, как долго вы будете по ним бегать. Некоторые стремятся к самосовершенствованию, но большинство из нас мысль о том, чтобы посвятить себя усиленному обучению, устрашает.

А что если самосовершенствование не требует таких огромных затрат времени? Есть ли особые качества, которыми обладают люди, всегда добивающиеся успеха?

Хватит повторять ошибки

По словам профессора Андерса Эрикссона из Университета штата Флорида, час, потраченный на выполнение «правильных дел», лучше, чем любое количество времени, потраченное на бессистемное обучение. Определение областей знаний, требующих особого внимания, и разработка целенаправленного плана для их восполнения имеют решающее значение. Этот процесс называют целенаправленной практикой.

По мнению Эрикссона, развитие правильного мышления важнее, чем просто талант. «Всегда считалось, что для достижения успеха важен талант, потому что сложно стать хорошим исполнителем без него. Но это не всегда верно», — говорит он.

Все наоборот

Целенаправленная практика — это полная противоположность традиционному школьному обучению. Преподаватели музыки, например, начинают учить новичков с основных элементов: ноты, ключи, как читать музыку.

Такое обучение облегчает аттестацию, но может разочаровать учеников, которые никак не могут представить достижения своей конечной цели: суметь сыграть музыку, которая им нравится. Вместо этого они выполняют задачи, не имеющие для них значения.

Начните с цели

В 2016 году 26-летний Макс Дойч поставил перед собой цель освоить 12 новых навыков на высшем уровне, по одному в месяц: от запоминания колоды карт за две минуты без ошибок до обучения игре в шахматы и партии с гроссмейстером.

«Начните с цели. Что вам нужно знать или уметь делать, чтобы ее достичь? Затем создайте план действий и придерживайтесь его», — советует Дойч.

Целенаправленное обучение должно стать неотъемлемой частью жизни — каждый день ему нужно уделять 40–60 минут. Дойч утверждает, что смог добиться цели, работая на полную ставку и не жертвуя восьмичасовым сном.

От 40 до 60 минут каждый день в течение 30 дней оказалось достаточно для завершения каждого испытания.

«Четкий план и регулярность сделали 80% тяжелой работы», — говорит он.

Не все так просто

Методика целенаправленной практики легла в основу «правила 10 тысяч часов». Ранее Эрикссон предполагал, что виртуозы своего дела тратят 10 тысяч часов, или примерно 10 лет, на обучение по этой методике, прежде чем достигнуть мастерства в своей области.

Но было бы ошибкой считать, что любой, кто тратит 10 тысяч часов на что-либо, станет мастером мирового класса.

«Вы должны практиковаться с целью, иначе результата не добьетесь», — уверен Эрикссон.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО