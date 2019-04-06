Як домогтися успіху

https://racurs.ua/ua/2315-yak-shvydko-domogtysya-uspihu-v-noviy-spravi.html

Ракурс

Велика кількість часу, витраченого на роботу, зовсім не означає, що її буде виконано якісно. Наприклад, пробіжки одними й тими самими маршрутами, однакову кількість разів у вихідні дні ніколи не перетворять вас на спортсмена світового рівня, незалежно від того, як довго ви по них бігатимете. Дехто прагне самовдосконалення, проте більшість із нас думка про те, щоби присвятити себе посиленому навчанню, лякає.

А що як самовдосконалення не потребує таких величезних витрат часу? Чи є особливі якості, які мають люди, що завжди домагаються успіху?

Годі повторювати помилки

За словами професора Андерса Ерікссона з Університету штату Флорида, година, витрачена на виконання «правильних справ», є кращою за будь-яку кількість часу, витраченого на безсистемне навчання. Визначення галузей знань, які потребують особливої ​​уваги, і розробка цілеспрямованого плану для їх заповнення мають вирішальне значення. Цей процес називають цілеспрямованою практикою.

На думку Ерікссона, розвиток правильного мислення є важливішим за просто талант. «Завжди вважалося, що для досягнення успіху важливий талант, тому що складно стати хорошим виконавцем без нього. Але це не завжди вірно», — каже він.

Все навпаки

Цілеспрямована практика — це повна протилежність традиційного шкільного навчання. Викладачі музики, наприклад, починають вчити новачків з основних елементів: ноти, ключі, як читати музику.

Таке навчання полегшує атестацію, але здатне розчарувати учнів, які ніяк не можуть уявити досягнення своєї кінцевої мети: зуміти зіграти музику, яка їм подобається. Замість цього вони виконують завдання, які не мають для них значення.

Почніть з мети

У 2016 році 26-річний Макс Дойч поставив перед собою мету опанувати 12 нових навичок на найвищому рівні, по одній на місяць: від запам'ятовування колоди карт за дві хвилини без помилок до навчання грі в шахи і партії з гросмейстером.

«Почніть з мети. Що вам потрібно знати або вміти робити, щоб її досягти? Потім складіть план дій і дотримуйтеся його», — радить Дойч.

Цілеспрямоване навчання має стати невіддільною частиною життя — кожного дня йому потрібно приділяти 40–60 хвилин. Дойч стверджує, що зміг досягти мети, працюючи на повну ставку і не жертвуючи восьмигодинним сном.

Від 40 до 60 хвилин кожного дня протягом 30 днів виявилося достатньо для завершення кожного випробування.

«Чіткий план і регулярність зробили 80% важкої роботи», — каже він.

Не все так просто

Методика цілеспрямованої практики лягла в основу «правила 10 тисяч годин». Раніше Ерікссон припускав, що віртуози своєї справи витрачають 10 тисяч годин, або приблизно 10 років, на навчання за цією методикою, перш ніж досягти майстерності у своїй сфері.

Але було би помилкою вважати, що будь-хто, хто витрачає 10 тисяч годин на що-небудь, стане майстром світового класу.

«Ви повинні практикуватися з метою, інакше результату не досягнете», — впевнений Ерікссон.

Підготувала Ірина ГАРЧЕНКО