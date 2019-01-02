Як дотримуватися новорічних обіцянок: 10 наукових порад

Як дотримуватися новорічних обіцянок

https://racurs.ua/ua/2212-yak-dotrymuvatysya-novorichnyh-obicyanok-10-naukovyh-porad.html

Racurs.ua

Ось і настав час давати обіцянки й розробляти сміливі плани. Відмова від шкідливих звичок, тренування, дієта... Більшість цих цілей приречені на провал ще до настання весни.

Однак є ще надія на науку. Британський психолог Річард Вайсман провів серію досліджень в галузі сили волі. Він простежив долю новорічних цілей трьох тисяч осіб. Тільки 12% з них змогли реалізувати задумане.

Вайсман вирішив перевірити, що ж визначає успіх цієї невеличкої групи, і, ґрунтуючись на отриманому досвіді, склав список підказок для тих, хто щороку ставить собі мету і зазнає невдачі. І самобичування тут нічого не вирішить.

1. Нехай це буде одна головна мета. Домогтися безлічі цілей — навіть за великий проміжок часу — дуже складне завдання. Не варто ускладнювати те, що і так непросто.

2. Продумайте свою мету заздалегідь й опишіть її в найдрібніших деталях.

3. Не фокусуйтеся на невдачах, які спіткали вас у минулі роки. Зосередьтеся тільки на майбутньому році.

4. Важливо зрозуміти, чого хочете саме ви. Подумайте, чи не продиктована ваша мета соціальним тиском або модою. Це має бути саме ваше бажання, а не нав'язане ззовні.

5. Розділіть мету на декілька невеличких кроків і позначте терміни. Вони мають бути послідовними, щоб ви могли виконувати їх один за одним, наближаючись до головного.

6. Розкажіть про свої плани друзям і родичам. Дехто з них підтримає вас, мотивуватиме й нагадуватиме про головне. Крім того, це додасть вам стимулу, ви не захочете схибити перед ними.

7. Створіть список, в якому відзначатимете пройдені кроки на шляху до мети. Згодом ви зможете мотивувати себе тим, чого вже досягли.

8. Кожного разу, коли вдасться пройти один з етапів на шляху до своєї мети, нагороджуйте себе невеличкими призами — вони теж стануть чудовими мотиваторами.

9. Документуйте прогрес. Діаграми, звіти, графіки — навіть якщо звучить дивно, повірте, це допомагає бачити прогрес і реагувати на проблеми, що виникли, або уповільнення.

10. Не здавайтеся і ще раз не здавайтеся. Не повторюйте помилок минулих років. Це ніколи не буває легко, всі спотикаються. Нехай це не буде приводом розчаруватися в собі. Зосередьтеся на цілі та пробуйте знову і знову.

Удачі наступного року! Цього разу ви досягнете успіху!

Джерело: https://www.focus.pl