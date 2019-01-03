Неофобія — страх змін

https://racurs.ua/ua/2214-neofobiya-boyazn-zmin-yak-podolaty-strah.html

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Боязнь змін — неофобія — це невміння пристосовуватися до нових обставин, що постійно виникають у сучасному світі й потребують швидкої адаптації. Звикнути й реалізувати себе в умовах, що змінилися, здатен не кожен.

Страх перед змінами часом підпорядковує собі все життя, і людина перебуває в постійному тривожно-фобічному розладі. При цьому тривога може бути пов'язана не тільки з негативними змінами: в більшості випадків вона виникає через небажання в принципі щось міняти.

Ознаки неофобії

Тривожно-неофобічні розлади проявляють себе до або в період важливих подій, здатних змінити звичну атмосферу життя людини. Наприклад:

Холостяк, який тривалий час жив на самоті, зустрівши дівчину, почне з нею зустрічатися і не доведе справу до весілля. Жінка через острах проблем і нестабільності не може прийняти рішення завагітніти, а якщо це і станеться, то весь період виношування дитини сумніватиметься у правильності свого рішення. Через фобію пересування в поїздах чи літаках людина відмовляється від важливого відрядження або цікавої закордонної подорожі.

У звичайному житті люди, нездатні подолати подібні тривоги, створюють враження спокійних і щасливих особистостей і цілком успішно приховують свої страхи.

Не бажаючи підлаштовуватися під зміни, психіка починає протистояти їм і зустрічає все нове і невідоме агресивно, займаючи оборонну позицію і захищаючи звичне повсякденне життя від усього, що потребує роботи над собою.

До легкої форми неофобії відносяться зміни в особистому житті. Фахівці кажуть, що 90% людей бояться заводити сім'ю і ділитися власним простором. При цьому абсолютна більшість з них здатна впоратися з цією проблемою самостійно, подолавши тривожність, яка триває кілька тижнів або місяців. Декому все ж знадобиться консультація психолога або психотерапевта.

Різновиди та симптоми

Виникнення страху пов'язано з інстинктом самозбереження, яким наділена кожна здорова людина. Страх подає сигнал про можливу загрозу безпеці й таким чином перешкоджає необдуманим та емоційним вчинкам. Тому скоріше варто почати перейматися в разі його відсутності, адже це ознака неправильної роботи мозку.

Неофобія — це надлишок страху, через який неможливо жити повноцінно.

До різновидів цього захворювання відносяться:

ергазіофобія — тривожне почуття, що виникає при здійсненні активних дій;

футурофобія — боязнь майбутніх подій;

харчова неофобія — недовіра до незнайомих харчових продуктів;

гнозіофобія — страх у навчанні та здобутті нових знань;

технофобія — боязнь сучасних інноваційних продуктів і технологій.

Часто тривожно-неофобічні розлади виникають і в професійній сфері. Наприклад, при виконанні роботи в новий спосіб або переході на нову посаду.

Симптоми неофобії:

печіння або давлячий біль у грудях;

тремтіння, холодний піт;

тахікардія;

нудота, блювота;

больові відчуття в животі;

задишка, нестача кисню;

запаморочення;

переднепритомний стан;

втрата орієнтації у просторі, забудькуватість, відчуття втрати себе як особистості (здатне викликати стан афекту);

відсутність здатності рухатися, ступор, оніміння тіла.

Схильність до неофобії посилюється з віком і проявляється у людей середнього та похилого віку; у дітей страх всього нового діагностується дуже рідко.

Причини захворювання

Будь-яка фобія провокує людину захищатися від несприятливих наслідків і зайвих переживань. І страх, заснований на неприязні до змін, часто призводить до прийняття правильних рішень. Він допомагає обдумувати наслідки й розраховувати свої сили, аналізувати, ідеалізувати, вдосконалюватися, робити спроби самому впливати на ситуацію.

Коріння цих страхів йде у далеке дитинство. Це може бути розлучення батьків, надмірна опіка матері чи бабусі або, навпаки, необґрунтовані звинувачення при вихованні; сильний переляк, невміння бути самостійною людиною.

Всі ці обставини залишають травматичний відбиток на психіці, тому й викликають страх перед усім новим.

Боязнь змін виникає й у дорослих. Сприяти цьому можуть колишні невдачі, розчарування, почуття несправедливості. Наприклад, людина обіймала високу посаду, мала значуще положення в суспільстві, старанно виконувала свої обов'язки, але все це втратила.

Способи подолання неофобії

Щоби позбутися страху змін, психологи радять:

Не зраджувати власну думку і переконання. Не варто залежати від чужої думки й довіряти людям, слова яких викликають сумніви. Скоротити спілкування з сумнівними особистостями, надто з тими, хто поширює негатив. Не реагувати на критику на свою адресу і захищатися позитивом. В такому разі допоможе прослуховування енергійної музики, перегляд веселих і добрих фільмів і спілкування з людьми, налаштованими провести день радісно. Вийти із зони комфорту. Нові знайомства можуть виявитися корисними, а вчинки, на які раптом знайшлася сміливість, додадуть впевненості. Почати нову справу. У цьому одного бажання замало, треба якомога більше діяти: фіксувати свої цілі на папері, складати плани, аналізувати, знаходити й вивчати необхідну інформацію, відвідувати відповідні групи та спільноти тощо.

Успішність — найсильніший противник неофобії. Скориставшись своїми розумовими і фізичними даними, а також досвідом інших успішних людей, можна досягти високих результатів, самому змінити своє життя і більше не чекати від нього страшних сюрпризів. Однак не варто забувати про те, що отримати бажане можна тільки завдяки працьовитості та наполегливості.

Підготувала Ольга ШОКІНА