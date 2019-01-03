Неофобия — боязнь перемен. Как преодолеть страхhttps://racurs.ua/2214-neofobiya-boyazn-peremen-kak-preodolet-strah.htmlRacurs.ua
Боязнь перемен — неофобия — это неумение приспосабливаться к новым обстоятельствам, постоянно возникающим в современном мире и требующим быстрой адаптации. Привыкнуть и реализовать себя в изменившихся условиях способен не каждый.
Страх перед переменами порой подчиняет себе всю жизнь, и человек пребывает в постоянном тревожно-фобическом расстройстве. При этом тревога может быть связана не только с негативными переменами: в большинстве случаев она возникает из-за нежелания в принципе что-то менять.
Признаки неофобии
Тревожно-неофобические расстройства проявляют себя до или в период важных событий, способных изменить привычную атмосферу жизни человека. Например:
Холостяк, который длительное время жил в одиночестве, встретив девушку, начнет с ней встречаться и не доведет дело до свадьбы.
Женщина из-за боязни проблем и нестабильности не может принять решение забеременеть, а если это и случится, то весь период вынашивания ребенка будет сомневаться в правильности своего решения.
Из-за фобии передвижения в поездах или самолетах человек отказывается от важной командировки или интересной заграничной поездки.
В привычной жизни люди, неспособные преодолевать подобные тревоги, создают впечатление спокойных и благополучных личностей и вполне успешно скрывают свои страхи.
Не желая подстраиваться под перемены, психика начинает противостоять им и встречает все новое и неизвестное агрессивно, занимая оборонительную позицию и ограждая привычную повседневную жизнь от всего, что требует работы над собой.
К легкой форме неофобии относятся перемены в личной жизни. Специалисты говорят, что 90% людей боятся заводить семью и делиться собственным пространством. При этом абсолютное большинство из них в состоянии справиться с этой проблемой самостоятельно, преодолев тревожность, которая длится несколько недель или месяцев. Некоторым все же потребуется консультация психолога или психотерапевта.
Разновидности и симптомы
Возникновение боязни связано с инстинктом самосохранения, которым наделен каждый здоровый человек. Страх подает сигнал о возможной угрозе безопасности и таким образом препятствует необдуманным и эмоциональным поступкам. Поэтому скорее стоит побеспокоиться в случае его отсутствия, так как это признак неправильной работы мозга.
Неофобия — это избыток страха, из-за которого невозможно жить полноценно.
К разновидностям этого заболевания относятся:
эргазиофобия — тревожное чувство, возникающее при совершении активных действий;
футурофобия — боязнь будущих событий;
пищевая неофобия — недоверие к незнакомым пищевым продуктам;
гнозиофобия — страх в учении и получении новых знаний;
технофобия — боязнь современных инновационных продуктов и технологий.
Часто тревожно-неофобические расстройства возникают и в профессиональной сфере. К примеру, при выполнении работы новым способом или переходе на новую должность.
Симптомы неофобии:
жжение или сдавливающая боль в груди;
дрожь, холодный пот;
тахикардия;
тошнота, рвота;
болезненные ощущения в области живота;
одышка, недостаток кислорода;
головокружение;
предобморочное состояние;
потеря ориентации в пространстве, забывчивость, ощущение потери себя как личности (способно вызвать состояние аффекта);
отсутствие способности двигаться, ступор, онемение тела.
Склонность к неофобии усиливается с возрастом и проявляется у людей средних и преклонных лет; у детей страх всего нового диагностируется очень редко.
Причины заболевания
Любая фобия провоцирует человека защищаться от неблагоприятных последствий и лишних переживаний. И страх, основанный на неприязни к изменениям, часто приводит к принятию верных решений. Он помогает обдумывать последствия и рассчитывать свои силы, анализировать, идеализировать, совершенствоваться, предпринимать попытки самому влиять на ситуацию.
Корни этих страхов уходят в далекое детство. Это может быть развод родителей, излишняя опека мамы или бабушки или, наоборот, необоснованные нарекания при воспитании; сильный испуг, неумение быть самостоятельным человеком.
Все эти обстоятельства оставляют травматический отпечаток на психике, поэтому и вызывают страх перед всем новым.
Боязнь перемен возникает и у взрослых. Способствовать этому могут прежние неудачи, разочарования, ощущение несправедливости. К примеру, человек занимал высокую должность, имел значимое положение в обществе, старательно исполнял свои обязанности, но лишился этого.
Способы преодоления неофобии
Чтобы избавиться от страха перемен, психологи советуют:
Не изменять собственному мнению и убеждениям. Не стоит зависеть от чужого мнения и доверять людям, слова которых вызывают сомнения.
Сократить общение с сомнительными личностями, особенно с теми, кто распространяет негатив.
Не реагировать на критику в свой адрес и защищаться позитивом. В этом случае поможет прослушивание энергичной музыки, просмотр веселых и добрых фильмов и общение с людьми, настроенными провести день радостно.
Выйти из зоны комфорта. Новые знакомства могут оказаться полезными, а поступки, на которые вдруг нашлась смелость, добавят уверенности.
Начать новое дело. В этом одного желания недостаточно, необходимо как можно больше действовать: фиксировать свои цели на бумаге, составлять планы, анализировать, находить и изучать необходимую информацию, посещать соответствующие группы и сообщества и т. п.
Успешность — сильнейший противник неофобии. Воспользовавшись своими умственными и физическими данными, а также опытом других успешных людей, можно достигнуть высоких результатов, самому изменить свою жизнь и больше не ждать от нее устрашающих сюрпризов. Однако не стоит забывать о том, что получить желаемое можно только благодаря трудолюбию и настойчивости.
Подготовила Ольга ШОКИНА