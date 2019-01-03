Неофобия — боязнь перемен

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Боязнь перемен — неофобия — это неумение приспосабливаться к новым обстоятельствам, постоянно возникающим в современном мире и требующим быстрой адаптации. Привыкнуть и реализовать себя в изменившихся условиях способен не каждый.

Страх перед переменами порой подчиняет себе всю жизнь, и человек пребывает в постоянном тревожно-фобическом расстройстве. При этом тревога может быть связана не только с негативными переменами: в большинстве случаев она возникает из-за нежелания в принципе что-то менять.

Признаки неофобии

Тревожно-неофобические расстройства проявляют себя до или в период важных событий, способных изменить привычную атмосферу жизни человека. Например:

Холостяк, который длительное время жил в одиночестве, встретив девушку, начнет с ней встречаться и не доведет дело до свадьбы. Женщина из-за боязни проблем и нестабильности не может принять решение забеременеть, а если это и случится, то весь период вынашивания ребенка будет сомневаться в правильности своего решения. Из-за фобии передвижения в поездах или самолетах человек отказывается от важной командировки или интересной заграничной поездки.

В привычной жизни люди, неспособные преодолевать подобные тревоги, создают впечатление спокойных и благополучных личностей и вполне успешно скрывают свои страхи.

Не желая подстраиваться под перемены, психика начинает противостоять им и встречает все новое и неизвестное агрессивно, занимая оборонительную позицию и ограждая привычную повседневную жизнь от всего, что требует работы над собой.

К легкой форме неофобии относятся перемены в личной жизни. Специалисты говорят, что 90% людей боятся заводить семью и делиться собственным пространством. При этом абсолютное большинство из них в состоянии справиться с этой проблемой самостоятельно, преодолев тревожность, которая длится несколько недель или месяцев. Некоторым все же потребуется консультация психолога или психотерапевта.

Разновидности и симптомы

Возникновение боязни связано с инстинктом самосохранения, которым наделен каждый здоровый человек. Страх подает сигнал о возможной угрозе безопасности и таким образом препятствует необдуманным и эмоциональным поступкам. Поэтому скорее стоит побеспокоиться в случае его отсутствия, так как это признак неправильной работы мозга.

Неофобия — это избыток страха, из-за которого невозможно жить полноценно.

К разновидностям этого заболевания относятся:

эргазиофобия — тревожное чувство, возникающее при совершении активных действий;

футурофобия — боязнь будущих событий;

пищевая неофобия — недоверие к незнакомым пищевым продуктам;

гнозиофобия — страх в учении и получении новых знаний;

технофобия — боязнь современных инновационных продуктов и технологий.

Часто тревожно-неофобические расстройства возникают и в профессиональной сфере. К примеру, при выполнении работы новым способом или переходе на новую должность.

Симптомы неофобии:

жжение или сдавливающая боль в груди;

дрожь, холодный пот;

тахикардия;

тошнота, рвота;

болезненные ощущения в области живота;

одышка, недостаток кислорода;

головокружение;

предобморочное состояние;

потеря ориентации в пространстве, забывчивость, ощущение потери себя как личности (способно вызвать состояние аффекта);

отсутствие способности двигаться, ступор, онемение тела.

Склонность к неофобии усиливается с возрастом и проявляется у людей средних и преклонных лет; у детей страх всего нового диагностируется очень редко.

Причины заболевания

Любая фобия провоцирует человека защищаться от неблагоприятных последствий и лишних переживаний. И страх, основанный на неприязни к изменениям, часто приводит к принятию верных решений. Он помогает обдумывать последствия и рассчитывать свои силы, анализировать, идеализировать, совершенствоваться, предпринимать попытки самому влиять на ситуацию.

Корни этих страхов уходят в далекое детство. Это может быть развод родителей, излишняя опека мамы или бабушки или, наоборот, необоснованные нарекания при воспитании; сильный испуг, неумение быть самостоятельным человеком.

Все эти обстоятельства оставляют травматический отпечаток на психике, поэтому и вызывают страх перед всем новым.

Боязнь перемен возникает и у взрослых. Способствовать этому могут прежние неудачи, разочарования, ощущение несправедливости. К примеру, человек занимал высокую должность, имел значимое положение в обществе, старательно исполнял свои обязанности, но лишился этого.

Способы преодоления неофобии

Чтобы избавиться от страха перемен, психологи советуют:

Не изменять собственному мнению и убеждениям. Не стоит зависеть от чужого мнения и доверять людям, слова которых вызывают сомнения. Сократить общение с сомнительными личностями, особенно с теми, кто распространяет негатив. Не реагировать на критику в свой адрес и защищаться позитивом. В этом случае поможет прослушивание энергичной музыки, просмотр веселых и добрых фильмов и общение с людьми, настроенными провести день радостно. Выйти из зоны комфорта. Новые знакомства могут оказаться полезными, а поступки, на которые вдруг нашлась смелость, добавят уверенности. Начать новое дело. В этом одного желания недостаточно, необходимо как можно больше действовать: фиксировать свои цели на бумаге, составлять планы, анализировать, находить и изучать необходимую информацию, посещать соответствующие группы и сообщества и т. п.

Успешность — сильнейший противник неофобии. Воспользовавшись своими умственными и физическими данными, а также опытом других успешных людей, можно достигнуть высоких результатов, самому изменить свою жизнь и больше не ждать от нее устрашающих сюрпризов. Однако не стоит забывать о том, что получить желаемое можно только благодаря трудолюбию и настойчивости.

Подготовила Ольга ШОКИНА