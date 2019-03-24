Прокрастинация: как избавиться. Фото: Vic / Flickr

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Ракурс

Заставить себя взяться за выполнение работы иногда бывает очень сложно, особенно если это работа на дому. Всегда найдется то, что отвлечет ваше внимание.

Если вы замечаете, что подсознательно ищете объект для отвлечения вместо того, чтобы работать, — вы занимаетесь прокрастинацией, то есть уходом от поставленной задачи. С этим явлением можно и нужно бороться.

Решите бытовые вопросы

Сначала сделайте все нерабочие вещи. Начните с эффективности: решите небольшие, не связанные с работой задачи, будь то складывание одежды или вывоз мусора.

Уберите в комнате, протрите пыль, пропылесосьте. Дел не осталось? Беритесь за работу.

Одевайтесь и уходите из дома

Неотложные бытовые дела всегда найдутся, поэтому первый способ помогает далеко не всем. Домашняя обстановка просто не дает ощущения рабочего времени. Поэтому иногда лучше отправиться в кофейню, в коворкинг, в библиотеку, просто в парк.

Выход из дома заставляет мозг осознать, что пришло время работы, мобилизовать силы и четче понять поставленную задачу. К тому же если рядом нет знакомых или родственников, некому будет отвлекать вас от работы.

Используйте приложения

Станьте продуктивным, используя бесплатные организующие приложения, такие, как Todoist и Any.do.

Эти приложения позволяют отслеживать время и задачи, отправляя уведомления, когда приближается крайний срок сдачи проекта. Или используйте веб-блокировщики, такие, как Self Control или Freedom, которые позволяют ограничить время, проводимое на определенных сайтах и в соцсетях.

Побалуйте себя

Согласно исследованиям Академии управления США, ожидаемое вознаграждение за выполнение задачи может стимулировать к работе. Попробуйте назначить себе одну большую награду в день в случае успешного выполнения работы: пообещайте купить что-то вкусное на ужин или посмотреть любимый сериал.

Идеально рассчитанный перерыв

Согласно недавнему исследованию, вы можете достичь максимальной производительности, работая в течение 52 минут, а затем сделав 17-минутный перерыв. В это время отдыха можете делать все, что угодно: поесть, вздремнуть, почитать ленту соцсетей.

Установите таймер, чтобы перерыв длился ровно положенное время.

Мешают мелочи

Не нужно отвечать на каждое электронное письмо или выполнять всю работу за один раз. Просто надо сделать один маленький шаг, например, выполнять работу блоками по полтора часа, отвечать на три письма в час. Это поможет уменьшить стресс от объема работы.

Правило одной минуты

Одноминутное правило для борьбы с промедлением придумала автор книги «Внутреннее спокойствие» Гретхен Рубин.

«Если что-то занимает меньше минуты, сделайте это сейчас», — советует она. Например, застилайте постель по утрам сразу после подъема, мойте посуду сразу после использования, отвечайте на электронные письма, как только их получили. Это не даст делам превратиться в снежный ком, который угрожает накрыть вас лавиной.

Подготовила Ирина ГАРЧЕНКО