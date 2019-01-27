Нарциссизм и агрессивное вождение. Фото: Ed Neil

https://racurs.ua/2241-pochemu-narcissy-agressivnye-voditeli.html

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Нарцисс — это не просто самовлюбленный человек, который говорит только о себе. Это также ранимые люди с низкой самооценкой, которые стремятся утвердиться в глазах других во что бы то ни стало. Им чужда эмпатия, вместе с тем они постоянно нуждаются в признании.

Когда же нарциссы чувствуют, что их потребности не удовлетворяются, когда они испытывают стыд или их критикуют, это может вызвать приступ гнева. И хотя большая часть научных работ по нарциссизму сосредоточена на его проявлениях в межличностных отношениях, недавние исследования выявили связь между нарциссизмом и агрессивным стилем вождения.

Агрессивные водители превышают скорость, не соблюдают дистанцию, подрезают другие автомобили, сигналят и бранятся, могут даже игнорировать светофоры и знаки «Стоп». Около половины ДТП со смертельным исходом связаны именно с агрессивным вождением.

Конечно, практически любой человек может иногда разозлиться, однако для большинства «обычных» людей это будет лишь временно, и безопасность их пассажиров все равно останется на первом месте. Но не для нарциссов.

Нарциссизм и агрессивное вождение

Ученые провели три исследования, призванные выявить связь между нарциссизмом и агрессивным вождением.

В первом исследовании приняли участие 139 автомобилистов в возрасте от 19 до 86 лет, которые заполняли вопросники для оценки нарциссизма и поведения за рулем. Во втором эти же действия выполняли 100 автомобилистов в возрасте от 18 до 74 лет. В третьем исследовании оценивалось непосредственно поведение участников, которые находились в симуляторе вождения.

Результаты первого исследования показали, что нарциссизм в значительной степени коррелировал с агрессивным вождением. Была также очевидна связь между более молодым возрастом и более агрессивным вождением. Мужчины оказались более склонны к агрессивному вождению, но эта разница не была статистически значимой.

Второе исследование подтвердило результаты первого и показало, что чем больше участники были склонны к нарциссизму, тем более злыми и агрессивными они были за рулем. Отличие второго исследования состояло в том, что в этот раз разница между поведением мужчин и женщин оказалась более существенной, чем в первом.

В третьем исследовании ученые поместили 60 человек в симулятор вождения и наблюдали за их поведением. Перед этим все они также заполнили опросники на предмет склонности к нарциссизму и агрессивному вождению, а также еще один — определяющий степень агрессии.

Это исследование обнаружило тесную связь между нарциссизмом и несоблюдением дистанции. Также была подтверждена связь с другими проявлениями агрессивного вождения: вербальной агрессией, движением не по проезжей части, оскорбительными жестами.

Трое из 60 участников эксперимента допустили столкновение с другим автомобилем, причем все трое продемонстрировали максимальные показатели нарциссизма по сравнению с остальными.

Все три исследования подтвердили таким образом тесную связь между нарциссизмом и агрессивным стилем вождения. В целом нарциссы не склонны к состраданию, считают себя выше других, думают, что общие правила поведения их не касаются. Все эти качества распространяются и на манеру вождения автомобиля.

Перевод с английского: Людмила КРЫЛОВА

Источник: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/the-integrationist/201901/outta-my-way-narcissism-is-linked-aggressive-driving