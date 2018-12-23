Вчені вирахували дату, після якої люди припиняють виконувати новорічні обіцянки

Запорукою успішного досягнення мети є мотивація

https://racurs.ua/ua/n116050-vcheni-vyrahuvaly-datu-pislya-yakoyi-ludy-prypynyaut-vykonuvaty-novorichni-obicyanky.html

Racurs.ua

Науковці вирахували фатальну для сили волі людини дату.

До 12 січня 2018 року більшість з проаналізованих користувачів інтернету дотримувалися обіцянок, які дали собі у новорічну ніч, повідомляє news.com.au

Соціальна мережа для спортсменів Strava проаналізувала понад 31,5 млн онлайн-активностей користувачів у всьому світі у січні 2018 року.

«Хтось вирішує кинути палити, хтось — записатися в спортзал або перейти на здорове харчування. Але часто більшість з цих намірів не вдається здійснити. Рішучість людей тане ще до закінчення січня. Критичною датою для більшості людей стало 12 січня», — зазначили автори дослідження.

Саме до цього часу багато користувачів встигли відмовитися від своїх благородних, але спонтанних зобов’язань, прийнятих під впливом моменту — у новорічну ніч.

У компанії нагадали, що запорукою успішного досягнення мети є мотивація.

Згідно з даними дослідження, яке провели в університеті Скрантона, тільки 8% людей досягають своїх новорічних цілей, в той час як близько 80% відсотків не виконують своїх новорічних обіцянок.

Науковий журнал The Personality and Social Psychology Bulletin повідомив, що приблизно 55% новорічних зобов’язань пов’язані зі здоров’ям.