Звільнити українських моряків: у Держдепартаменті США припустили, що Росія відпустить полонених до Різдва

Курт Волкер, фото — "112 Україна"

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Спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер припустив, що Росія може відпустити полонених українських моряків до Різдва.

Про перспективи звільнення українських моряків Волкер повідомив 23 грудня в інтерв’ю ТСН.

«Я думаю, це ймовірно. Ми закликаємо Росію зробити це як жест доброї волі. Я сподіваюсь, що вони не хочуть погіршити ситуації і ми можемо отримати певний імпульс», — зазначив Волкер.

Спецпосланець Держдепу нагадав про нещодавню телефонну розмову президента РФ Володимира Путіна з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Тоді Путін послався у розмові на так званий законний процес всередині Росії. Він, звісно, не є законним, але навіть, якщо він послався на нього, ми сподіваємося, що моряки пройдуть якомога швидше через нього. Найголовніше — це звільнити моряків якнайшвидше. В ідеалі — до Різдва", — заявив Волкер.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки Росія атакувала і захопила українські військові кораблі у міжнародних водах Чорного моря. Спецпризначенці захопили два українських катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також рейдовий буксир «Яни Капу», що слідували у порт Маріуполя.

На борту українських суден перебували 24 військовослужбовці ВМС ЗС України.

ФСБ звинуватила українських моряків у «небезпечних маневрах» під час заходу у «закриту акваторію територіального моря РФ». Україна ці звинувачення відкидає, заявляючи, що моряки діяли у межах закону.

Нещодавно суд окупованого Криму відхилив апеляцію капітана українського катера «Бердянськ» Романа Мокряка.