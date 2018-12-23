Освободить украинских моряков: в Госдепартаменте США предположили, что Россия отпустит пленных до Рождества

Курт Волкер, фото — "112 Украина"

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Racurs.ua

Спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер предположил, что Россия может отпустить пленных украинских моряков до Рождества.

О перспективах освобождения украинских моряков Волкер сообщил 23 декабря в интервью ТСН.

«Я думаю, это вероятно. Мы призываем Россию сделать это как жест доброй воли. Я надеюсь, что они не хотят ухудшить ситуацию и мы можем получить определенный импульс», — отметил Волкер.

Спецпосланник Госдепа напомнил о недавнем телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Тогда Путин сослался в разговоре на так называемый законный процесс внутри России. Он, конечно, не является законным, но даже если он сослался на него, мы надеемся, что моряки пройдут как можно скорее через это. Самое главное — это освободить моряков быстрее. В идеале — до Рождества», — заявил Волкер.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря. Спецназ захватил два украинских катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу», следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в «опасных маневрах» во время захода в «закрытую акваторию территориального моря РФ». Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что моряки действовали в рамках закона.

Недавно суд оккупированного Крыма отклонил апелляцию капитана украинского катера «Бердянск» Романа Мокряка.