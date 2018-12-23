Выборы в ОТГ: БПП заявил о лидерстве их кандидатов в 40% общин

Состоялись первые выборы в 78 ОТО, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n116048-vybory-v-otg-bpp-zayavil-o-liderstve-ih-kandidatov-v-40-obschin.html

Racurs.ua

«Блок Петра Порошенко «Солидарность» заявил о лидерстве их кандидатов в 40% общин на выборах в 78 вновь объединенных территориальных общинах (ОТО).

В БПП ссылаются на результаты экзит-полов, сообщили 23 декабря в пресс-службе партии.

«По данным экзит-полов, проведенных партийными штабами, более 40% кандидатов на должности председателей ОТО лидируют по предварительным результатам. Речь идет о кандидатах от партии или самовыдвиженцах, которых поддержала наша партия», — говорится в сообщении.

Согласно этим данным наибольшую поддержку кандидаты от БПП получили в Киевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской областях.

В 20.00, когда участки закрылись, БПП начал параллельный подсчет голосов в 69 сельских и поселковых ОТО, где головы и депутаты избирались по мажоритарной системе, а также в 9 городских ОТО, в которых депутатов избирали по пропорциональной системе.

В политсиле также сообщили о случаях нарушений и инцидентов, которые заметили ее наблюдатели.

В частности, в одном из самых крупных избирательных участков в Дядьковицкой ОТО Ровенского района, где сегодня проводились выборы местных головы и депутатов, погас свет. Возле урн сразу образовалась толпа из неизвестных, однако по требованию наблюдателей от БПП включили фонарик, через пять минут электроснабжение восстановили.

Сегодня состоялись первые выборы в 78 ОТО в 13 областях Украины. Выбирали депутатов и председателей советов в девяти городских, 16 поселковых, 53 сельских ОТО. В состав этих ОТО в 2018 году вошли 345 местных советов.

В частности, такие выборы состоялись в Волынской (9 ОТО), Днепропетровской (1), Житомирской (6), Ивано-Франковской (4), Киевской (4), Кировоградской (4), Львовской (5), Полтавской (3), Ровенской (3), Тернопольской (5), Хмельницкой (3), Черкасской (27), Черновицкой областях (4).

По предварительным подсчетам, в этих выборах могли принять участие около 453 тыс. избирателей.