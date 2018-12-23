Сегодня проходят первые выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах

Сегодня в 13-ти областях происходят местные выборы, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116028-segodnya-prohodyat-pervye-vybory-v-78-mi-obedinennyh-territorialnyh-obschinah.html

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Сегодня в 8.00 на 622-х избирательных участках начались первые местные выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах (ОТО).

В состав этих ОТО вошли 345 местных советов, сообщает «Укринформ».

Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей, которые будут избирать местных депутатов на одномандатных и многомандатном избирательных округах, а также глав сел, поселков и городов. Всего в выборах принимают участие 46 партий, за их проведением наблюдают 18 общественных организаций.

Местные выборы проходят в 13-ти областях:

Волынская — в девяти ОТО;

Днепропетровская — в одной ОТО;

Житомирская — в шести ОТО;

Ивано-Франковская — в четырех ОТО;

Киевская — в четырех ОТО;

Кировоградская — в четырех ОТО;

Львовская — в пяти ОТО;

Полтавская — в трех ОТО;

Ровенская — в трех ОТО;

Тернопольская — в пяти ОТО;

Хмельницкая — в трех ОТО;

Черкасская — в 27-ми ОТО;

Черновицкая — в четырех ОТО.

Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей. Голосование завершится в 20.00.

Результаты выборов в одномандатных избирательных округах станут известны к 29 декабря, в многомандатном округе — к 2 января 2019 года включительно.

С 2015 года первые выборы состоялись уже в 707-ми ОТГ.

Нынешние выборы в ОТГ не проходят без применения грязных политтехнологий.

Так, несколько дней назад общественная сеть «Опора» сообщала на своей странице в социальной сети Фейсбук об обнаружении фейковых страниц региональных отделений партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», связанных с этими выборами в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

В частности, три фейковые страницы волынской «Солидарности» были созданы 12 декабря и сначала содержали только перепосты со страниц облгосадминистрации, президента и т. д. Однако 21 декабря на каждой из них появились уникальные сообщения, в которых говорилось о несогласии с действиями определенных кандидатов, которые якобы прибегают к подкупу избирателей, чем «вредят имиджу партии».

Напомним, во время местных выборов в Луганской области в апреле этого года наблюдатели зафиксировали случаи подвоза избирателей на участки, осуществляемые двумя партиями.