Сегодня проходят первые выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах

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Сегодня в 13-ти областях происходят местные выборы, фото: «Википедия»
Сегодня проходят первые выборы в 78-ми объединенных территориальных общинахhttps://racurs.ua/n116028-segodnya-prohodyat-pervye-vybory-v-78-mi-obedinennyh-territorialnyh-obschinah.htmlRacurs.ua
Сегодня в 8.00 на 622-х избирательных участках начались первые местные выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах (ОТО).
В состав этих ОТО вошли 345 местных советов, сообщает «Укринформ».
Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей, которые будут избирать местных депутатов на одномандатных и многомандатном избирательных округах, а также глав сел, поселков и городов. Всего в выборах принимают участие 46 партий, за их проведением наблюдают 18 общественных организаций.
Местные выборы проходят в 13-ти областях:
- Волынская — в девяти ОТО;
- Днепропетровская — в одной ОТО;
- Житомирская — в шести ОТО;
- Ивано-Франковская — в четырех ОТО;
- Киевская — в четырех ОТО;
- Кировоградская — в четырех ОТО;
- Львовская — в пяти ОТО;
- Полтавская — в трех ОТО;
- Ровенская — в трех ОТО;
- Тернопольская — в пяти ОТО;
- Хмельницкая — в трех ОТО;
- Черкасская — в 27-ми ОТО;
- Черновицкая — в четырех ОТО.
Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей. Голосование завершится в 20.00.
Результаты выборов в одномандатных избирательных округах станут известны к 29 декабря, в многомандатном округе — к 2 января 2019 года включительно.
С 2015 года первые выборы состоялись уже в 707-ми ОТГ.
Нынешние выборы в ОТГ не проходят без применения грязных политтехнологий.
Так, несколько дней назад общественная сеть «Опора» сообщала на своей странице в социальной сети Фейсбук об обнаружении фейковых страниц региональных отделений партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», связанных с этими выборами в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.
В частности, три фейковые страницы волынской «Солидарности» были созданы 12 декабря и сначала содержали только перепосты со страниц облгосадминистрации, президента и т. д. Однако 21 декабря на каждой из них появились уникальные сообщения, в которых говорилось о несогласии с действиями определенных кандидатов, которые якобы прибегают к подкупу избирателей, чем «вредят имиджу партии».
Напомним, во время местных выборов в Луганской области в апреле этого года наблюдатели зафиксировали случаи подвоза избирателей на участки, осуществляемые двумя партиями.