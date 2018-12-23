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Ракурс
Сегодня в 13-ти областях происходят местные выборы, фото: «Википедия»

Сегодня проходят первые выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах

23 дек 2018, 09:59
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Сегодня в 8.00 на 622-х избирательных участках начались первые местные выборы в 78-ми объединенных территориальных общинах (ОТО).

В состав этих ОТО вошли 345 местных советов, сообщает «Укринформ».

Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей, которые будут избирать местных депутатов на одномандатных и многомандатном избирательных округах, а также глав сел, поселков и городов. Всего в выборах принимают участие 46 партий, за их проведением наблюдают 18 общественных организаций.

Местные выборы проходят в 13-ти областях:

  • Волынская — в девяти ОТО;
  • Днепропетровская — в одной ОТО;
  • Житомирская — в шести ОТО;
  • Ивано-Франковская — в четырех ОТО;
  • Киевская — в четырех ОТО;
  • Кировоградская — в четырех ОТО;
  • Львовская — в пяти ОТО;
  • Полтавская — в трех ОТО;
  • Ровенская — в трех ОТО;
  • Тернопольская — в пяти ОТО;
  • Хмельницкая — в трех ОТО;
  • Черкасская — в 27-ми ОТО;
  • Черновицкая — в четырех ОТО.

Всего сегодня могут проголосовать 453 тыс. избирателей. Голосование завершится в 20.00.

Результаты выборов в одномандатных избирательных округах станут известны к 29 декабря, в многомандатном округе — к 2 января 2019 года включительно.

С 2015 года первые выборы состоялись уже в 707-ми ОТГ.

Нынешние выборы в ОТГ не проходят без применения грязных политтехнологий.

Так, несколько дней назад общественная сеть «Опора» сообщала на своей странице в социальной сети Фейсбук об обнаружении фейковых страниц региональных отделений партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность», связанных с этими выборами в Волынской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

В частности, три фейковые страницы волынской «Солидарности» были созданы 12 декабря и сначала содержали только перепосты со страниц облгосадминистрации, президента и т. д. Однако 21 декабря на каждой из них появились уникальные сообщения, в которых говорилось о несогласии с действиями определенных кандидатов, которые якобы прибегают к подкупу избирателей, чем «вредят имиджу партии».

Напомним, во время местных выборов в Луганской области в апреле этого года наблюдатели зафиксировали случаи подвоза избирателей на участки, осуществляемые двумя партиями.


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