Сьогодні відбуваються перші вибори в 78-ми об'єднаних територіальних громадах

Сьогодні в 13-ти областях відбуваються місцеві вибори, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116028-rozpochalysya-pershi-vybory-v-78-my-obiednanyh-terytorialnyh-gromadah.html

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Сьогодні о 8.00 на 622-х виборчих дільницях розпочалися перші місцеві вибори у 78-ми об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).

До складу цих ОТГ увійшли 345 місцевих рад, повідомляє «Укрінформ».

Загалом сьогодні можуть проголосувати 453 тис. виборців, котрі обиратимуть місцевих депутатів на одномандатних та багатомандатному виборчих округах, а також голів сіл, селищ та міст. Загалом у виборах беруть участь 46 партій, за їхнім проведенням спостерігають 18 громадських організацій.

Місцеві вибори відбуваються у 13-ти областях:

Волинська — у дев’яти ОТГ;

Дніпропетровська — в одній ОТГ;

Житомирська — у шести ОТГ;

Івано-Франківська — у чотирьох ОТГ;

Київська — у чотирьох ОТГ;

Кіровоградська — у чотирьох ОТГ;

Львівська — у п’яти ОТГ;

Полтавська — у трьох ОТГ;

Рівненська — у трьох ОТГ;

Тернопільська — у п’яти ОТГ;

Хмельницька — у трьох ОТГ;

Черкаська — у 27-ми ОТГ;

Чернівецька — у чотирьох ОТГ.

Загалом сьогодні можуть проголосувати 453 тис. виборців. Голосування завершиться о 20.00.

Результати виборів в одномандатних виборчих округах стануть відомі до 29 грудня, в багатомандатному окрузі — до 2 січня 2019 року включно.

З 2015 року перші вибори відбулися вже в 707-ми ОТГ.

Цьогорічні вибори в ОТГ не проходять без застосування брудних політтехнологій.

Так, кілька днів тому громадська мережа «Опора» повідомляла на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук про виявлення фейкових сторінок регіональних відділень партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність», пов’язаних із цими виборами у Волинській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Зокрема, три фейкові сторінки волинської «Солідарності» були створені 12 грудня і спочатку містили лише перепости зі сторінок облдержадміністрації, президента тощо. Однак 21 грудня на кожній з них з’явилися унікальні повідомлення, в яких йшлося про незгоду з діями певних кандидатів, які нібито вдаються до підкупу виборців, чим «шкодять іміджеві партії».

Нагадаємо, під час місцевих виборів у Луганській області в квітні цього року спостерігачі зафіксували випадки підвезення виборців на дільниці, здійснювані двома партіями.