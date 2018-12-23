Мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид, похожий на бегемота (ФОТО)

Утром 22 декабря к Земле приблизился один из потенциально опасных астероидов

https://racurs.ua/n116027-mimo-zemli-proletel-potencialno-opasnyy-asteroid-pohojiy-na-begemota-foto.html

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Вчера утром мимо Земли пролетел потенциально опасный астероид 2003 SD220.

Поскольку на этот раз он приблизился к Земле на минимальное расстояние за все время с момента открытия — меньше чем 2,9 млн км, астрономам удалось сделать его детальные фотоснимки. Как оказалось, этот космический объект имеет продолговатую форму, благодаря который похож на бегемота, плывущего в воде, сообщает пресс-служба NASA.

Согласно расчетам ученых, это наибольшее приближение астероида к Земле за последние 400 лет. Еще ближе к нашей планете 2003 SD220 подлетит в 2070 году.

Длина этого астероида составляет более 1,5 км, полученные изображения имеют разрешение 3,7 м на пиксель.

2003 SD220 имеет чрезвычайно медленный период вращения — около 12 дней, которое к тому же осуществляется не вокруг самой короткой его оси, что делает этот космический объект несколько похожим на плохо брошенный мяч для американского футбола. Эта особенность отличает 2003 SD220 от других околоземных астероидов, большинство из которых вращаются вокруг своей короткой оси.

Астероид-«бегемот» открыли 29 сентября 2003 года в рамках проекта LONEOS, занимающегося поиском астероидов и комет, которые могут столкнуться с Землей.

2003 SD220 классифицируется как «потенциально опасный астероид» из-за размера и периодического приближения к орбите Земли. Однако дальнейшие уточнения его орбиты, сделанные, в частности, благодаря последним наблюдениям, показывают, что опасности для Земли в будущем 2003 SD220, скорее всего, не будет представлять.

Напомним, в начале декабря NASA начало исследовать опасный для Земли астероид Бенну.