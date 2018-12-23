Генассамблея ООН приняла новую резолюцию относительно Крыма (ИНФОГРАФИКА)

Заседание Генеральной ассамблеи ООН, фото: Представительство Украины при ООН

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Racurs.ua

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) поддержала инициированную Украиной резолюцию А/С.3/73/L.48 «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина».

Поддержали резолюцию 65 стран, против проголосовали 27, еще 70 государств воздержались. Об этом в своем Твиттере сообщает представительство Украины при ООН.

Среди проголосовавших против резолюции стран, кроме России, также Китай, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Сербия, Иран, Индия, Северная Корея, Уганда, Венесуэла, Зимбабве, Сирия и др.

Соавторами резолюции стали 39 государств. Этот документ подтверждает недопустимость захвата Россией украинских территорий, осуждает политически мотивированные преследования граждан Украины на территории оккупированного Крыма и призывает освободить незаконно удерживаемых лиц.

В частности, в резолюции упоминаются Олег Сенцов, Володир Балух и Эмир-Усеин Куку, которые признаются в этом документе политическими заключенными. В резолюциях ООН достаточно редко вспоминают имена политзаключенных. В свое время в принятых ООН документах вспоминали борца с апартеидом в Южной Африке Нельсона Манделу и лидера оппозиции военной хунте в Мьянме Аун Сан Су Чжи.

Кроме того, принятая резолюция требует от международных организаций и учреждений ООН обозначать Крым в официальных документах как временно оккупированную Россией украинскую территорию.

Это уже третья резолюция ООН о ситуации с соблюдением прав человека в Крыму, принятая за последние годы. Соответствующие резолюции также принимали в 2016 и 2017 годах.

Напомним, архиепископ Симферопольский и Крымский Климент недавно заявлял, что в оккупированном Крыму могут начаться репрессии в отношении представителей недавно провозглашенной Православной церкви Украины.