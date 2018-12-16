Архиепископ Климент заявил о возможных репрессиях в Крыму после томоса. Фото: Крым Реалии

https://racurs.ua/n115698-posle-tomosa-v-krymu-nachnutsya-repressii-arhiepiskop-kliment.html

Racurs.ua

В Крыму могут начаться репрессии против представителей новой церкви после получения томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Об этом заявил в интервью «Крым. Реалии» архиепископ Симферопольский и Крымский Климент бывшей Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Он отметил, что так называемый глава правительства Крыма Сергей Аксенов заявил на одной из встреч, что митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь от Украинской православной церкви Московского патриархата просил не трогать священнослужителей из Киевского патриархата, так как это может негативно повлиять на отношение к храмам, принадлежащим к Московскому патриархату на материковой Украине.

Климент уверен, что после получения томоса так называемую власть Крыма уже ничто и никто не сдержит. Поэтому он ожидает, что действия по отношению к представителям церкви Киевского патриархата могут быть более жесткими, могут даже начаться настоящие репрессии.

Напомним, что новоизбранного предстоятеля православной церкви в Украине блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины пригласил Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбул, чтобы вручить йoму тoмoс.