Стало известно, когда новоизбранному предстоятелю православной церкви в Украине вручат томос

Предстоятелю православной церкви в Украине вручат томос в Стамбуле. Фото: "Радио Свобода"

https://racurs.ua/n115695-stalo-izvestno-kogda-novoizbrannomu-predstoyatelu-pravoslavnoy-cerkvi-v-ukraine-vruchat-tomos.html

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Новоизбранного предстоятеля православной церкви в Украине блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины пригласил Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбул, чтобы вручить ему томос. Вручение должно состояться 6 января 2019 года. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря.

Он отметил, что Епифаний примет участие в служении божественной литургии на Фанаре во время праздника Богоявления. После этого ему передадут томос для создания новой автокефальной церкви.

Напомним, что вчера президент Украины Петр Порошенко на Софийской площади в Киеве объявил о создании Украинской поместной православной автокефальной церкви. Ее предстоятелем стал митрополит Епифаний. Согласно церковному уставу, имя предстоятеля автокефальной поместной православной церкви Украины теперь возвышается во всех храмах церкви как блаженнейший Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины.