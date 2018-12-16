«Я турист и ничего не помню»: в Нацполиции сообщили подробности задержания грузинского вора в законе (ФОТО)

В Киеве задержали грузинского вора в законе Темо Сухумского. Фото: otattu.ru

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В Киеве задержали так называемого вора в законе, известного в криминальных кругах под прозвищем Темо Сухумский. Задержанный является гражданином Грузии. Подробности его задержания сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Он заявил, что полиция провела спецоперацию во время встречи криминальных авторитетов. Там задержали Темо Сухумского, который начал притворяться туристом и заявил, что вообще не помнит, как он попал в Украину.

Аброськин утверждает, что задержанного уголовного авторитета отправят в Грузию. Он отметил, что Темо Сухумский испугался и просил его выдворить из Украины куда угодно, но не в Грузию. По словам Аброськина, это потому, что в этой стране очень жесткое законодательство в отношении таких «авторитетов».

Напомним, как полиция задержала известного криминального авторитета Леру Сумского.