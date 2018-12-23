Генасамблея ООН ухвалила нову резолюцію щодо Криму (ІНФОГРАФІКА)

Засідання Генеральної асамблеї ООН, фото: Представництво України при ООН

https://racurs.ua/ua/n116026-genasambleya-oon-uhvalyla-novu-rezoluciu-schodo-krymu-infografika.html

Racurs.ua

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) ухвалила ініційовану Україною резолюцію А/С.3/73/L.48 «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, Україна».

Підтримали резолюцію 65 країн, проти проголосували 27, ще 70 держав утрималися. Про це у своєму Твіттері повідомляє представництво України при ООН.

Серед тих, хто проголосував проти резолюції, окрім Росії, також Китай, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан, Сербія, Іран, Індія, Північна Корея, Уганда, Венесуела, Зімбабве, Сирія тощо.

Співавторами резолюції стали 39 держав. Цей документ підтверджує неприпустимість захоплення Росією українських територій, засуджує політично вмотивовані переслідування громадян України на території окупованого Криму та закликає звільнити незаконно утримуваних осіб.

Зокрема, у резолюції згадуються Олег Сенцов, Володимир Балух та Емір-Усеїн Куку, які визнаються у цьому документі політичними в’язнями. Загалом у резолюціях ООН досить рідко згадують імена політв’язнів. Свого часу в ухвалених ООН документах згадували борця з апартеїдом у Південній Африці Нельсона Манделу та лідера опозиції військовій хунті у М’янмі Аун Сан Су Чжі.

Крім того, ухвалена резолюція вимагає від міжнародних організацій та установ ООН позначати Крим в офіційних документах як тимчасово окуповану Росією українську територію.

Це вже третя резолюція ООН щодо ситуації з дотриманням прав людини в Криму, ухвалена за останні роки. Відповідні резолюції також ухвалювали в 2016 та 2017 роках.

Нагадаємо, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент нещодавно заявляв, що в окупованому Криму можуть розпочатися репресії щодо представників нещодавно проголошеної Православної церкви України.