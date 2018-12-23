Повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд, схожий на бегемота (ФОТО)

Вранці 22 грудня до Землі наблизився один із потенційно небезпечних астероїдів

https://racurs.ua/ua/n116027-povz-zemlu-proletiv-potenciyno-nebezpechnyy-asteroyid-shojyy-na-begemota-foto.html

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Вчора вранці повз Землю пролетів потенційно небезпечний астероїд 2003 SD220.

Оскільки цього разу він наблизився до Землі на мінімальну відстань за весь час з моменту відкриття — менше ніж 2,9 млн км, астрономам вдалося зробити його детальні фотознімки. Як виявилося, цей космічний об'єкт має довгасту форму, завдяки якій схожий на бегемота, що пливе у воді, повідомляє прес-служба NASA.

Згідно з розрахунками вчених, це найбільше наближення астероїда до Землі за останні 400 років. Ще ближче до нашої планети 2003 SD220 підлетить у 2070 році.

Довжина цього астероїда становить понад 1,5 км, отримані зображення мають роздільну здатність 3,7 м на піксель.

2003 SD220 має надзвичайно повільний період обертання — приблизно 12 днів, яке до того ж здійснюється не довкола найкоротшої його вісі, що робить цей космічний об'єкт дещо схожим на погано кинутий м’яч для американського футболу. Ця особливість вирізняє 2003 SD220 з-поміж інших навколоземних астероїдів, більшість з яких обертаються довкола своєї найкоротшої осі.

Астероїд-«бегемот» відкрили 29 вересня 2003 року в межах проекту LONEOS, який займається пошуком астероїдів та комет, що можуть зіткнутися із Землею.

2003 SD220 класифікується як «потенційно небезпечний астероїд» через розмір і періодичне наближення до орбіти Землі. Проте подальші уточнення його орбіти, зроблені, зокрема, завдяки останнім спостереженням, показують, що небезпеку для Землі в майбутньому 2003 SD220, швидше за все, не становитиме.

Нагадаємо, на початку грудня NASA розпочало досліджувати найнебезпечніший для Землі астероїд Бенну.