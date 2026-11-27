«Вояджер-1» нещодавно віддалився на світловий день від Землі, зображення: ChatGPT

https://racurs.ua/ua/n217689-voyadjer-1-perestav-nadsylaty-dani-nasa.html

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Космічний апарат «Вояджер-1», який нещодавно подолав відстань в один світловий рік від Землі, перестав передавати наукові та інженерні дані.

Про це повідомляє прес-служба NASA.

Зазначається, що це було виявлено 14 листопада, коли антена Мережі глибокого космосу НАСА (DSN) у Канберрі (Австралія) «зафіксувала» космічний апарат і отримала несучий сигнал, який використовується для передачі наукових та технічних даних від космічного апарата до наземних антен, але без самих даних.

Інженери працюють над визначенням причини проблеми та подальших кроків, — розповіли у NASA.

Водночас у NASA зауважили, що хоча наразі космічний апарат не надсилає технічних чи наукових даних, команда місії «Вояджер-1» все одно зможе підтвердити, що він працює на відстані одного світлового дня від Землі, або приблизно 25,9 млрд км, використовуючи несучий сигнал та розрахунки траєкторії:

наявність несучої частоти означає, що комп’ютер управління орієнтацією та рухом «Вояджера-1» виконує свою функцію, утримуючи космічний апарат спрямованим у бік Землі, і що його антена, а також обладнання для передачі даних, як і раніше, працюють;

відсутність даних свідчить про те, що проблема пов’язана з бортовим комп’ютером, відповідальним за збір даних із різних підсистем космічного апарата, зокрема з наукових приладів, та їх перетворення у відповідний формат для передачі на Землю.

У 2023 році «Вояджер-1» зіткнувся з подібною ситуацією, коли наземні диспетчери отримували несучий сигнал, але не отримували даних від космічного апарата. Ця проблема була спричинена одним із бортових комп’ютерів, — зазначили у NASA.

Також команда місії з’ясовує, чи існує якийсь зв’язок між нинішньою проблемою та короткочасним зривом зв’язку, що стався з «Вояджером-1» у жовтні, коли місія втратила весь контакт з космічним апаратом приблизно на 48 годин. Тоді космічний апарат самостійно відновив зв’язок і працював у звичайному режимі аж до 14 листопада.

Запущені у 1977 році, апарати «Вояджер» прослужили вже довше та надали набагато більше наукових даних, ніж будь-хто вважав можливим. У рамках місії передбачається, що з часом обидва апарати будуть втрачені через нерозв’язні технічні проблеми, але також планується зробити все можливе, щоб вони продовжували працювати та надавати наукові дані якомога довше, — додали у NASA.

За попередніми розрахунками, «Вояджер-1» 18 листопада цього року став космічним апаратом, який подолав рекордну відстань в один світловий день від Землі. У NASA зазначають, що відстань зонда від Землі відома на основі моделей траєкторії, розроблених за результатами багаторічних вимірювань: